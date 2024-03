NCIS: Origins, la serie prequel ha appena trovato il suo giovane Leroy Jethro Gibbs

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la produzione della serie prequel NCIS: Origins ha ingaggiato Austin Stowell, che interpreterà la versione più giovane del Leroy Jethro Gibbs interpretato da Mark Harmon nello show originale.

L'età di Stowell, 39 anni, coincide con l'inizio del prequel, circa 12 anni prima dell'arrivo del personaggio interpretato da Mark Harmon nel 2003, quando aveva 51 anni. Harmon fornirà la propria voce all'anziano Gibbs come narratore dello show e l'attore sarà anche produttore della serie.

Chi è Austin Stowell?

Austin Stowell è stato precedentemente coinvolto nel franchise NCIS con un ruolo da guest star in un episodio del 2010 di NCIS: Los Angeles. È noto anche per aver recitato nella miniserie Catch-22 di Hulu e ha avuto ruoli nelle serie televisive The White Lotus, A Friend of the Family e La vita segreta di una teenager americana. L'attore ha anche recitato nei film Dolphin Tale e ha avuto ruoli in altri film come Whiplash, Battle of the Sexes e Fantasy Island.

NCIS: Origins, CBS ordina la serie prequel sulla giovinezza di Gibbs

Leroy Jethro Gibbs

Il personaggio di Gibbs è stato interpretato da Mark Harmon nella serie originale di NCIS fino alla sua uscita dal ruolo nella 19a stagione. Anche il figlio di Harmon, Sean Harmon, ha interpretato brevemente un Gibbs più giovane in sequenze flashback di NCIS. Entrambi sono produttori esecutivi di NCIS: Origins. Il primo episodio sarà scritto dai veterani dello show David J. North e Gina Lucita Monreal. I due sono anche co-showrunner e produrranno esecutivi.