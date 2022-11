NCIS: in arrivo un episodio crossover con NCIS: Hawai'i e NCIS: Los Angeles

Quest'anno, per la prima volta in assoluto, CBS trasmetterà uno speciale evento crossover di tre ore che coinvolgerà NCIS, NCIS: Hawai'i e NCIS: Los Angeles. Si tratta di un'esperimento mai provato prima, specialmente a contatto con la grande community, anche abbastanza frammentata, che segue assiduamente questi show.

Parlando di questo grande evento Amy Reisenbach, vicepresidente esecutivo dei programmi attuali della CBS, ha rivelato che: "Siamo così entusiasti di avere finalmente il tanto atteso e primo crossover NCISverse da condividere con i nostri spettatori appassionati e fedeli. La popolarità, la longevità e il continuo successo del franchise sono una testimonianza dell'immenso talento del cast e dei team di sceneggiatori e produttori che danno vita a questi show. Così hanno costruito una storia emozionante anche per questo epico evento di tre ore, che riunisce in modo creativo tutte e tre le squadre dell'NCIS, affinché i fan possano divertirsi nel corso nella notte della sua uscita, e anche oltre".

In base a quanto riportato da Deadline, il gigantesco crossover di NCIS - Unità anticrimine si concentrerà su un caso ad alto rischio per abbattere un sicario. I membri del team delle varie divisioni dell'NCIS si riuniranno a Washington DC, per celebrare un professore del FLETC (Federal Law Enforcement Training Center) che ha insegnato qualcosa a ognuno di loro. Alla vigilia della celebrazione, però, questo viene trovato morto per un apparente suicidio e i suoi ex studenti sospettano subito che ci sia di più. Il tutto è atteso per la sera del 2 gennaio.