Naya Rivera: il toccante tributo musicale di Amber Riley (VIDEO)

L'attrice di Glee Amber Riley ha partecipato al Jimmy Kimmel Live! con un'esibizione molto speciale, dedicata all'amica e co-star del teen show Naya Rivera, annegata nel Lago Piru lo scorso 8 agosto per salvare suo figlio Josey, notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo.

Amber Riley, attrice e cantante, ha dedicato a Naya Rivera il suo nuovo brano intitolato "A Moment" esibendosi in una performance molto toccante e commovente, mentre le più belle foto dell'amica sono state proiettate dietro di lei. Una canzone con un testo toccante, dedicato proprio a chi non c'è più: "Sono pronto a combattere, sono pronto a vedere cosa c'è dall'altra parte. Sono pronto a piangere e a lasciare che vada così"

In una tragica serie di eventi il ​​mese scorso, Naya Rivera è scomparsa dopo aver noleggiato una barca con suo figlio di 4 anni, Josey, al Lago Piru nella contea di Ventura. Dopo una ricerca durata molti giorni, l'ufficio dello sceriffo della contea ha annunciato che l'attrice era stata ritrovata, purtroppo senza vita.

Amber Riley, come molti suoi colleghi di Glee, ha già omaggiato più volte Naya Rivera attraverso i social network, condividendo con i propri follower foto, video e dediche, come quella scritta subito dopo la conferma del ritrovamento del corpo della giovane attrice: "La mia partner preferita. Ti voglio bene. Mi manchi, non ho parole in questo momento, solo molti sentimenti contrastanti. Riposa in pace e sappi che la tua famiglia non avrà mai bisogno di nulla"