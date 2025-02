Naya Rivera: l'ex compagno racconta gli ultimi istanti di vita della star di Glee rivelati dal figlio

Ryan Dorsey, ex fidanzato di Naya Rivera, ha svelato alcuni dettagli della morte dell'attrice, scomparsa nelle acque del Lago Piru, in California, durante una gita col figlio.

Nella sua prima intervista dalla morte di Rivera, l'attore ha parlato alla rivista People di come il loro figlio Josey, che ora ha 9 anni, continui a sentirsi in colpa per non essere riuscito a salvare la madre mentre stavano nuotando insieme.

"Ha ripetuto più e più volte che stava cercando una zattera di salvataggio, e c'era una corda, ma c'era un grosso ragno sulla corda, ed era troppo spaventato per lanciarla", ha detto Dorsey. "Continuo a rassicurarlo e gli spiego che quella corda non sarebbe stata abbastanza lunga."

Josey ha anche rivelato che, poiché quel giorno c'era vento, era preoccupato all'idea di entrare in acqua. Ma Naya Rivera lo aveva rassicurato dicendogli "Non essere sciocco!"

Quando l'attrice di Glee si è resa conto che la barca cominciava ad andare alla deriva, dato che non era dotata di ancoraggio o dispositivi di galleggiamento (una causa per omicidio colposo intentata per conto di Josey contro la contea di Ventura si è conclusa nel 2022) ha ordinato a suo figlio di tornare a nuoto verso la barca.

Secondo Dorsey, il bambino, che all'epoca aveva 4 anni, ha nuotato di nuovo verso "le vasche" e si è spinto intorno alla barca. Secondo quanto riferito dall'indagine, Rivera avrebbe usato tutte le sue energie per riportare Josey sulla barca e poi sarebbe annegata.

"Josey detto che l'ultima cosa che lei ha detto è stato il suo nome, poi è andata sotto e lui non l'ha più vista", ha detto Dorsey. "Mi sconvolge il fatto che abbia dovuto assistere ai suoi ultimi momenti."

La maledizione del cast di Glee

Naya Rivera in una scena di Glee

Naya Rivera, interprete di Santana Lopez nella serie musicale della Fox Glee, è stata dichiarata morta all'età di 33 anni dopo che il suo corpo è stato ritrovato cinque giorni dopo.

La star aveva noleggiato una barca ed era andata a fare un'escursione con suo figlio l'8 luglio 2020. Quando la barca a noleggio non è stata restituita entro il termine stabilito, i dipendenti che gestivano lo stand di noleggio sono andati a cercarli, ed è stato allora che hanno trovato suo figlio da solo sulla barca. Le autorità hanno avviato la ricerca di Rivera guidata da una squadra di subacquei credendo che fosse annegata in un "tragico incidente".

Il figlio dell'attrice è stato illeso. Secondo quanto riferito, ha anche detto agli investigatori che lui e sua madre avevano nuotato nel lago e, sebbene lui fosse tornato sulla barca, lei non lo aveva seguito.

Ryan Dorsey ha rivelato che si trovava in un supermercato Ralph a Big Bear Lake, in California, quando ha saputo che l'ex compagna era scomparsa dopo essere stato chiamato dalla famiglia dell'attrice. "Sono crollato su una cassa di bevande", ha detto Dorsey. "Temevo il peggio".

Poi si è messo in auto in direzione del Lago Piru fumando e piangendo. "Volevo solo arrivare da Josey. Se avessi perso sia Naya che Josey, non so come avrei continuato la mia vita. Non so cosa avrei fatto".