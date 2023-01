Naya Rivera: il padre dell'attrice ricorda i "problemi" con Lea Michele sul set di Glee: "Si odiavano"

La docuserie The Price of Glee fa discutere per le dichiarazioni al vetriolo deel padre di Naya Rivera, che parla dell'odio reciproco tra la figlia e Lea Michele,

Il padre di Naya Rivera ha ricordato l'odio reciproco con la collega Lea Michele sul set di Glee nel documentario The Price of Glee, che ripercorre i drammi personali occorsi durante e dopo l'exploit della serie musical di Ryan Murphy.

Secondo George Rivera, Lea Michele era l'unica persona con cui la figlia Naya Rivera, morta nel 2020 a 33 anni in un annegamento accidentale, "aveva problemi" nel cast di Glee.

"Erano sempre in conflitto. Sempre. Tutti lo sapevano. Tutti l'hanno visto", ha affermato George nella docuserie The Price of Glee. "Si odiavano ma, allo stesso tempo, rispettavano il talento dell'altra".

Lea Michele e Naya Rivera in una scena dell'episodio Furt di Glee

Tra gli argomenti discussi in The Price of Glee, disponibile su Netflix, ci sono le accuse mosse contro Lea Michele dall'ex costar Samantha Ware nel giugno 2020. All'epoca, Ware sosteneva che la candidata al Tony avesse reso Glee "un inferno vivente" dopo aver scatenato "microaggressioni traumatiche" sul set.

Le accuse di Samantha Ware hanno spinto altri ex colleghi di Lea Michele a farsi avanti con storie proprie. Lo scandalo è riemerso l'anno scorso quando la nativa di New York è stata scelta per il ruolo di Fanny Brice nel revival di Broadway di Funny Girl, in sostituzione di Beanie Feldstein.

"Sono molto esigente. Lavoro molto duramente", ha detto la star di Spring Awakening al New York Times in un profilo del settembre 2022. "Non lascio spazio agli errori. Quel livello di perfezionismo, o quella pressione del perfezionismo, mi ha lasciato molti punti ciechi".

Prima che The Price of Glee debuttasse lunedì, diverse ex star della Fox si sono espresse contro la docuserie. Kevin McHale ha twittato nel dicembre 2022 che nessun membro del cast era direttamente coinvolto nel progetto, definendolo "spazzatura". Un mese prima, Chord Overstreet ha criticato la produzione definendola "una stronzata":

"Penso che chiunque sappia qualcosa di quello show e l'abbia vissuto si rende conto che non ha nulla a che fare con quello per quello che so", ha detto l'attore 33enne all'Elvis Duran Show. "Siamo tutti molto vicini, praticamente come una famiglia. Nessuno ne sa nulla. Penso che sia un po' come cercare di convincere la gente a guardare qualcosa."