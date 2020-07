Naya Rivera, la sua esperienza traumatica sul set, da bambina

La protagonista di Glee, Naya Rivera a quattro anni recitò nella serie The Royal Family dove visse un'esperienza traumatica che ha ricordato per sempre.

Naya Rivera raccontò di aver vissuto un'esperienza drammatica sul set della serie The Royal Family. L'attrice - morta per annegamento lo scorso 8 luglio - durante una pausa stava provando le battute con Redd Foxx quando l'attore ebbe un infarto e le morì davanti. Naya all'epoca aveva solo quattro anni.

Naya Rivera è entrata nel mondo dello spettacolo da piccola, come ha raccontato nella sua autobiografia "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up". La sua prima esperienza sul set risale agli inizi degli anni novanta con la serie The Royal Family. L'attrice aveva solo bei ricordi di quella serie tranne uno, un evento che l'aveva traumatizzata, come racconta nel libro: "L'11 ottobre 1991 io e Redd Foxx stavamo provando delle battute sul set. Era seduto su una poltrona e io ero in piedi di fronte a lui, quando all'improvviso si accasciò e cadde a terra. Per un po' nessuno si mosse. Uno dei produttori urlò 'Redd, dai'!". Uno dei cavalli di battaglia di Redd Foxx era la simulazione dell'infarto nella serie Sanford and Son. "Abbiamo aspettato che si rialzasse, Della Reese si precipitò verso di lui e lo sentì dire: 'Chiama mia moglie, chiama mia moglie'. Della si alzò e iniziò a urlare, facendo scuotere tutti gli attori presenti. È stata la prima persona che ho visto morire, ricordo ancora molto vividamente il suo funerale a Las Vegas. La bara era aperta, aveva un aspetto molto regale con un abito bianco ed era un tributo appropriato a un uomo a cui piaceva vivere alla grande".

In The Royal family Naya interpretava Hillary, la nipote più piccola di Red Foxx. Il trauma per l'attrice fu forte anche per il legame che aveva instaurato con l'attore: "aveva iniziato a dire alla gente che ero davvero sua nipote e gli credevo. Lui e sua moglie erano così gentili con tutta la mia famiglia; mi portavano sempre souvenir dai loro viaggi", ha scritto nel libro.

Naya Rivera ha raccontato che Glee è stato girato nello stesso lotto della Paramount in cui era stata girata The Royal Family. "Mi ha fatto pensare ai miei inizi in TV e a Redd - ha scritto Rivera - Un giorno evocherò Foxx con una tavola Ouija allo Stage 16 e vedrò se posso dirgli ciao. Mi piacerebbe raccontargli cosa sto facendo".

Nella autobiografia ha raccontato che grazie alla determinazione della madre aveva un agente prima che potesse camminare. A sette mesi, Rivera apparve in uno spot di Kmart. Sebbene fosse una bambina, il mondo dello spettacolo per lei non era solo divertimento e giochi, "dovevo lavorare per guadagnare". Naya si dimostrava una splendida professionista sin da bambina "Era lavoro - dice nel libro- anche fare l'hula-hoop, soffiare bolle, fingere di ridere o (il peggio) tenersi per mano con altri bambini, di solito le loro mani erano sudate e viscide"