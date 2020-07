Naya Rivera e suo figlio nel video della security, prima della scomparsa

Naya Rivera e suo figlio si allontanano sulla barca nel video della security che è stato rilasciato dallo sceriffo della contea di Ventura: sono le ultime immagini dell'attrice di Glee, scomparsa ormai due giorni fa durante un giro sul lago Piru, in California.

Nel video che potete vedere qui sopra, si vede Naya Rivera percorrere il pontile insieme a suo figlio Josey di quattro anni dopo aver parcheggiato il suo SUV. Dopo 11 minuti dall'inizio del filmato si vede l'imbarcazione affittata da Naya mentre si allontana sulle acque del lago.

Naya Rivera sensuale a Giffoni Experience 2013

Secondo le autorità Naya Rivera e il bambino si sono allontanati verso le 13.00 di mercoledì. L'attrice stava nuotando con suo figlio, quando si sarebbe immersa in acqua ma non è più risalita a galla. Rivera avrebbe dovuto riportare l'imbarcazione al pontile per le 16.00 ma non ha fatto più ritorno.

Il figlio di Naya Rivera, Josey Hollis Dorsey, nato nel 2015 dal matrimonio dell'attrice con l'attore Ryan Dorsey (dal quale Rivera aveva divorziato due anni fa) è stato ritrovato addormentato sull'imbarcazione diverse ore dopo. Adesso Josey sta bene ed è con la sua famiglia, e agli inquirenti avrebbe detto che sua mamma non sarebbe mai uscita dall'acqua.

Nella giornata di ieri le ricerche dell'attrice sono proseguite, ma secondo la polizia il corpo di Naya Rivera potrebbe non essere mai più ritrovato: "Riteniamo possibile che abbia perso la vita nel lago a causa di un tragico incidente" - ha detto un portavoce dello sceriffo della Contea di Ventura.

Naya Rivera: 'La vita è troppo breve per rinunciare ai propri sogni'

Oltre ad essere stata protagonista di Glee, Naya Rivera ha fatto parte del cast di Devious Maids e di altre serie televisive. Negli ultimi anni aveva fatto parlare di sé per alcune sgradevoli vicissitudini private, per alcune dichiarazioni forti, e quattro anni prima che scoppiasse il recente "scandalo" su Lea Michele, accusata di aver trattato male le co-star di Glee e altri colleghi, Naya aveva ammesso che il rapporto tra lei e Lea era stato tumultuoso: "Non odio Lea, entrambe abbiamo due caratteri forti. Credo che a lei non piaccia condividere i riflettori." Nel 2013 Naya Rivera era stata ospite del Festival di Giffoni e al termine di una lunga intervista (in cui aveva parlato soprattutto di Glee) aveva detto "La vita è troppo breve per rinunciare ai propri sogni".