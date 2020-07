Naya Rivera: secondo la polizia il corpo dell'attrice potrebbe non essere mai ritrovato

Secondo la polizia impegnata nelle ricerche di Naya Rivera, il corpo dell'attrice, scomparsa mercoledì durante una gita in un lago californiano, potrebbe non essere mai ritrovato.

Secondo le autorità della Ventura County, impegnate nella ricerca di Naya Rivera, scomparsa mercoledì pomeriggio mentre si trovava sul Lago Piru insieme al figlio di quattro anni, il corpo della star di Glee potrebbe non essere mai ritrovato.

Le tracce di Naya Rivera si sono perse mercoledì pomeriggio. Verso le 13 l'attrice ha preso a noleggio una barca per una gita sul Lago Piru insieme al figlio Josey di quattro anni. Secondo le dichiarazioni del piccolo, ritrovato sulla barca ore dopo da solo con indosso il giubbotto salvagente, la madre si sarebbe tuffata, ma non sarebbe più risalita a bordo.

Naya Rivera, nota per il ruolo di Santana Lopezx in Glee, conosceva bene il Lago Piru e la Ventura County, vicina a Valencia, località californiana di cui è originaria. Dopo il ritrovamento della barca col figlio dell'attrice sopra, sono subito scattate le ricerche che si sono rivelate più complicate del previsto per via della scarsa visibilità nel lago.

Il Sergente del Ventura County Sheriff Kevin Donoghue, nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri, ha dichiarato che il corpo di Naya Rivera potrebbe non essere mai ritrovato:

"Se il corpo è rimasto impigliato in qualcosa sott'acqua, potrebbe non riemergere mai più. La ricerca è complicata dalla scarsa visibilità nel lago, ci sono un sacco di piante e alberi sott'acqua. Questa situazione è insicura anche per i sommozzatori esperti e la ricerca è davvero complicata".

Donoghue ha dichiarato a People di essere certo che il copro di Naya Rivera sia sott'acqua. per le ricerche è arrivata da Los Angeles una squadra di sommozzatori specializzati, inoltre "sono state esplorate le coste in cerca di ogni indizio, oggetto personale, orme, ogni cosa che potesse indicare che Naya è riuscita ad arrivare a riva, ma l'assenza di questi indizi è il motivo per cui stiamo concentrando le ricerche in acqua... Potrebbe aver avuto un malore, non sappiamo niente. Non sapremo niente di certo finché non la ritroveremo."

Gli investigatori stanno monitorando le carte di credito di Naya Rivera per essere sicuri che non ci siano stati addebiti dopo la scomparsa dell'attrice: "Vogliamo fare chiarezza per la famiglia, ce la stiamo mettendo tutta".