"Naya Rivera ha salvato il figlio di 4 anni prima di annegare", parla lo Sceriffo della Ventura County

Dopo il ritrovamento del corpo di Naya Rivera emergono nuovi dettagli sulla dinamica del decesso. Secondo lo sceriffo della Ventura County, l'attrice avrebbe trovato la forza di salvare il figlio di 4 anni spingendolo sulla barca prima di scomparire nel lago.

Glee: Heather Morris e Naya River nell'episodio New Directions

"Ha trovato energia sufficiente a spingere il figlio sulla barca, ma non ce l'ha fatta a salvare se stessa" ha dichiarato lo Sceriffo Bill Ayub nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo il ritrovamento del cadavere della star di Glee.

Mercoledì scorso Naya Rivera e il figlio hanno affittato una barca per andare a nuotare nel Lago Piru, che si trova a pochi chilometri di distanza da dove l'attrice è nata e cresciuta. Dopo qualche ora un altro natante ha rivenuto la barca sul lago col piccolo Josey addormentato, ma della madre non c'era nessuna traccia. Le ricerche si sono concluse nella giornata di ieri quando è stato rinvenuto un cadavere che galleggiava, riconosciuto poco dopo nella persona di Naya Rivera.

Il piccolo Josey, figlio della Rivera, ha raccontato di stare nuotando con la madre quando lei si sarebbe accorta della presenza di correnti pericolose e avrebbe spinto il figlio sulla barca. Quando lui si è voltato, però, la madre era scomparsa in acqua.

Ieri parte del cast di Glee si è riunito sulla riva del Lago Piru per dare l'ultimo saluto a Naya Rivera. Altri hanno espresso il loro dolore sui social media.

"Come posso veicolare tutto l'amore e la stima per qualcuno in un post?" ha scritto Chris Colfer, interprete di Kurt in Glee, in un emozionante post su Instagram. "Come posso sintetizzare un decennio di amicizia e risate solo con le parole? Se foste stati amici di Naya Rivera, non avreste potuto neanche voi."

"Riposa cara Naya" ha twittato Jane Lynch. "Eri una forza. Un augurio di pace e amore alla tua famiglia".