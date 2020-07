Naya Rivera: il cast di Glee unito nel dolore per la morte dell'attrice

Alcuni membri del cast di Glee hanno salutato con grande commozione Naya Rivera, la loro amica di cui oggi è stato tristemente ritrovato il corpo, pregando sulla riva del Lago Piru insieme alla famiglia dell'attrice.

La foto scattata da alcuni giornalisti presenti sul posto è già diventata virale e ha lasciato ormai il segno nella mente dei fan dello show e di chi ha seguito con apprensione e grande dispiacere le notizie provenienti dal Sud della California.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E — Dave Quinn (@NineDaves) July 13, 2020

Dopo la notizia che le autorità avevano individuato un corpo nel lago, i membri della famiglia e gli amici di Naya Rivera, tra cui la star di Glee Heather Morris, hanno voluto concedersi un attimo di raccoglimento lungo la riva, prendendosi per mano. Lo scatto condiviso online ha commosso tutti, non solo i fan della serie.

Lea Michele ha pubblicato semplicemente delle foto, senza alcun commento, per ricordare la collega e Cory Monteith, morto sette anni fa.

Chris Colfer, dopo la conferma del ritrovamento del corpo dell'interprete di Santana, ha voluto ricordare la collega e grande amica scrivendo online: "Come puoi racchiudere in un unico post tutto il tuo amore e il rispetto per una persona? Come puoi riassumere un decennio di amicizia e risate solo con le parole? Se eravate amici di Naya Rivera, semplicemente non potete. Il suo essere brillante e il suo senso dell'umorismo non avevano paragoni. La sua bellezza e talento erano di un altro mondo". L'attore ha ribadito che era in grado di raddrizzare le giornate storte con un semplice commento e ispirava gli altri a essere migliori. Colfer ha quindi concluso: "Naya era davvero unica, e lo sarà sempre".

Jane Lynch ha invece scritto su Twitter: "Resta in pace, Naya. Eri una forza incredibile. Amore e pace alla tua famiglia".

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family. — Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020

Jenna Ushkowitz ha scritto: "Non ci sono parole e tuttavia voglio dire così tante cose. Non credo che riuscirò mai a spiegare esattamente ciò che provo, ma... Naya eri una forza e tutte le persone intorno a te lo sapevano e percepivano la luce e la gioia che trasmettevi quando entravi in una stanza. Brillavi sul palco e sullo schermo e trasmettevi amore in privato. Sono stata abbastanza fortunata da condividere così tante risate, martini e segreti con te. Non riesco a credere di aver dato per scontato che ci saresti sempre stata. La nostra amicizia aveva alti e bassi come accade nella vita e mentre si cresce, quindi non penserò al passato con rimpianti, ma so che ti voglio bene e prometto di aiutare a portare avanti l'eredità del tuo talento, senso dell'umorismo, luce e lealtà. Sei così amata. Meritavi il mondo e ci assicureremo che Josey e la tua famiglia lo sentano ogni giorno. Mi manchi già".

Becca Tobin ha scritto: "Mi sono unita al cast di Glee nella terza stagione ed essendo la nuova arrivata ero intimidita e terrorizzata. Il cast era già un gruppo talmente unito che aveva lavorato incredibilmente durato da oltre tre anni per realizzare uno show di successo e non mi sarei mai aspettata che qualcuno avesse del tempo da dedicarmi. Naya era una delle persone più amate dal resto del cast (e dall'intero mondo) e, soprendendomi, mi ha mostrato immediatamente calore e gentilezza. Mi ha inviatata alle feste e ai momenti di ritrovo ed era sempre disponibile per darmi consigli. Era una superstar che non aveva nulla da guadagnare nell'essere gentile con la nuova arrivata, ma lo è stata e ha cambiato l'intera esperienza in quello show di questa nuova ragazza. Sarò per sempre grata nei confronti di quel meraviglioso essere umano. Il mio cuore è rivolto alla sua famiglia e al suo adorabile figlio".

Kevin McHale ha scritto un lungo post in cui dichiara: "Non riesco a immaginare questo mondo senza di te. Sette anni fa io e lei eravamo insieme a Londra quando abbiamo saputo di Cory. Eravamo così distanti, ma sono stato così grato per il fatto che eravamo insieme. Una settimana fa stavamo parlando di fuggire alla Hawaii. Non ha senso tutto questo e so che probabilmente non l'avrà mai".

L'attore ha aggiunto: "Era così indipendente e forte e l'idea che non ci sia è qualcosa che non posso comprendere". Kevin ha sottolineato che Naya aveva una memoria infallibile e riusciva a ricordarsi tutti i monologhi di Glee senza mai sbagliare davanti alla telecamera, oltre a essere incredibilmente talentuosa. McHale ha poi proseguito sottolineando che conoscerla l'ha reso una persona migliore e gli ha insegnato a sostenere ciò che ritiene importante, aggiungendo: "Sono grato che mio padre l'abbia incontrata settimane prima di me e quando sono entrato nel cast di Glee mi ha abbia detto 'tieni d'occhio una ragazza chiamata Naya perché sembrava gentile'. Bene papà, lo era ed è divantata una delle mie persone preferite di sempre".

L'amico di Naya Rivera ha poi voluto sottolineare che era una madre fantastica e ha poi ricordato che la famiglia ha bisogno di tempo, pace e spazio pee affrontare questa terribile perdita.

