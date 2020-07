Naya Rivera, il post della mamma di Cory Monteith: "Sarai sempre parte della nostra famiglia"

Anche la mamma di Cory Monteith si unisce al cordoglio generale per la morte di Naya Rivera con un ultimo saluto rivolto alla star di Glee in un commovente post di Instagram.

La tragica scomparsa dell'attrice di Glee ha scosso familiari, amici e fan dell'interprete di Santana Lopez nella serie tv targata FOX, e tra coloro che hanno utilizzato i social per dare un ultimo saluto alla star c'è anche la mamma del collega e amico di Naya, Cory Monteith.

Su Instagram An McGregor ha infatti postato un dolce messaggio, facendo riferimento anche alla tragica coincidenza che legava la morte di Cory Montheit e il ritrovamento del corpo di Naya Rivera, avvenuti entrambi il 13 luglio.

"Per gli ultimi sette anni, il 13 di luglio ha infranto i nostri cuori in maniera irreparabile. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il dolore che stiamo provando, abbiamo davvero il cuore in mille pezzi per la perdita di Naya Rivera.

Naya, Cory ti voleva così bene. Faceva tesoro della vostra amicizia più di quanto potessi sapere. Dalle risate che condividevate, alla forza che gli davi quando più ne aveva bisogno. Cory ti adorava davvero. Rimaneva senza parole dal tuo incredibile talento, dal modo in cui davi tutta te stessa in ogni performance; lo schiaffo in auditorium era una delle sue storie preferite da raccontare" scrive.

"Una volta tu dicesti che Cory Montheit era come parte della tua famiglia; tu sarai sempre parte della nostra. Ti porteremo nei nostri cuori per sempre. Ci manchi. Amici riuniti per l'eternità. Mandiamo tutto il nostro amore e la nostra forza al tuo bellissimo bambino, la tua famiglia, ai tuoi amici e ai tuoi fan".