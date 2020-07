Lea Michele ricorda Naya Rivera e Cory Monteith su Instagram

Anche Lea Michele si unisce al cordoglio per la morte di Naya Rivera, e lo fa condividendo delle foto dell'attrice e del suo ex-fidanzato e collega di Glee Cory Monteith su Instagram.

Nella serata di eri abbiamo appreso che è di Naya Rivera il corpo ritrovato nei fondali del Lago Piru, in California. La triste vicenda dell'attrice di GLee si conclude quindi nel più tragico dei modi, e per di più nel giorno dell'anniversario della morte di Cory Monteith, anche lui tra le star della popolare serie FOX, deceduto nel 2013.

Dianna Agron, Lea Michele e Cory Monteith in una scena dell'episodio Takedown della serie Glee

Amici e colleghi non solo di Glee, ma di tutto il mondo dello spettacolo, si sono uniti ai fan nell'esprimere il proprio cordoglio, e tra questi anche Lea Michele, costretta a chiudere il profilo Twitter dopo essere stata fortemente criticata nei giorni scorsi per non aver scritto nulla sui social in merito alla scomparsa della collega.

Nelle ultime ore però, l'attrice di Glee e Scream Queens ha condiviso delle foto nelle sue storie di Instagram, una raffigurante Naya, una Cory - con cui Lea era fidanzata ai tempi della tragedia - e uno scatto di gruppo assieme al cast della serie (tutte in bianco e nero).

In passato si è molto parlato del rapporto presumibilmente "poco amichevole" tra Michele e Rivera, con quest'ultima che, come ricorda People, nel suo libro "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up" scrisse, cercando di spiegare meglio la loro relazione e mettere a tacere le voci su una supposta "faida": "Una volta uno sceneggiatore di Glee disse che io e Lea eravamo come due lati della stessa batteria, e credo che questo riassuma bene la situazione. Abbiamo entrambe una forte volontà e siamo altamente competitive - non solo tra di noi, ma con tutti - ed è difficilmente un buon mix".