Naya Rivera: l'indizio che ha permesso di ritrovare il corpo dell'attrice di Glee

Arriva la conferma ufficiale: è di Naya Rivera il corpo ritrovato oggi nel Lago Piru, dopo lunghi giorni di ricerche difficoltose. Pochi minuti fa la polizia ha spiegato le dinamiche dell'incidente e ha svelato l'indizio che ha permesso il ritrovamento del corpo dell'attrice di Glee.

Lo sceriffo della Contea di Ventura ha spiegato che il corpo ritrovato nell'area nord del Lago Piru in California è certamente quello di Naya Rivera e ha escluso che si sia trattato di un suicidio o di un crimine: il corpo dell'attrice di origine portoricana sarà inviato al coroner per l'autopsia e ulteriori accertamenti. Il cadavere dell'attrice fluttuava quasi vicino alla superficie dell'acqua ed è stato ritrovato grazie ad un indizio fornito dalla famiglia di Naya. Due ore prima dell'incidente Naya Rivera aveva mandato una foto di lei e del figlio di quattro anni ai familiari e sullo sfondo si vedeva un'insenatura del lago. Un dettaglio che ha permesso di rintracciare il luogo esatto dell'incidente e di circoscrivere quindi le ricerche ad un'area precisa del lago artificiale.

Le dinamiche dell'incidente, ha spiegato lo sceriffo sono state ricostruite grazie alla testimonianza del figlio di Naya Rivera. Il bambino ha raccontato alla polizia che stava nuotando con sua mamma, e quando lei si è accorta che le correnti stavano diventando troppo forti ha spinto il piccolo sull'imbarcazione. Subito dopo aver salvato il piccolo Josey però, l'attrice sarebbe stata trascinata verso il fondo del lago senza più riuscire a risalire in superficie. Il bambino ha raccontato infatti di essere stato spinto da sua mamma sulla barca, ma quando si è voltato, non l'ha più vista. Josey poi è stato ritrovato addormentato e in buone condizioni di salute sull'imbarcazione, mentre di Naya non c'era più traccia.

Nelle ultime ore la famiglia dell'attrice e le co-star di Glee si sono trovati sulle sponde del lago Piru dove poi è stata confermato che Naya Rivera è morta annegata. Il figlio di Naya è stato affidato al padre, l'attore Ryan Dorsey e ai nonni paterni.