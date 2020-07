Naya Rivera: il figlio dell'attrice di Glee riabbraccia suo padre (FOTO)

Il figlio di Naya Rivera ha riabbracciato il padre Ryan Dorsey dopo la tragica scomparsa di sua madre, l'attrice celebre per aver interpretato il ruolo di Santana nella serie tv Glee. Rivera aveva noleggiato una barca per fare un giro sul lago con suo figlio, ma stando alle testimonianze del piccolo, si sarebbe tuffata in acqua e non sarebbe più tornata in superficie.

Naya Rivera's ex-husband Ryan Dorsey seen comforting their four-year-old son a day after Glee star vanished https://t.co/U3gcspjdVu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 9, 2020

Un bel primo piano di Naya Rivera a Giffoni Experience 2013

Il Daily Mail ha pubblicato le foto dell'abbraccio tra padre e figlio: Il bambino appare sorridente e sereno, vestito con pantaloncini e maglietta e una bandana. Sembra che Ryan fosse accompagnato dai genitori che in questo tragico momento vogliono stargli vicino e soprattutto vogliono prendersi cura del nipote. L'attore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma fonti a lui vicine hanno detto che in questo momento è "troppo sconvolto" per rispondere alle domande. Gli stessi amici hanno detto a Mail Online che Ryan non aveva idea che Naya avrebbe portato Josey al Lago Piru nella giornata di mercoledì.

Ryan Dorsey ex marito di Naya Rivera è andato a casa della sorella della star di Glee per prendersi cura del figlio di quattro anni, unico testimone della tragedia che ha colpito Naya. Le immagini della security mostrano Naya Rivera e il figlio che si allontano con la barca e da quel momento di Naya si sono perse le tracce mentre il figlio è stato ritrovato da solo sulla barca. Ryan Dorsey, appena saputa la notizia, ha lasciato Los Angeles per correre dal figlio, di cui aveva la custodia congiunta da quando si era separato da Naya due anni fa, dopo un matrimonio durato quattro anni.

Nel frattempo gli agenti ed i sommozzatori continuano a scandagliare il lago alla ricerca di qualche traccia della Rivera, data per presumibilmente morta. La polizia ha spiegato che il corpo di Naya Rivera potrebbe non essere più ritrovato a causa della fitta vegetazione che circonda il lago artificiale e della visibilità ridotta dei fondali.