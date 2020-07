Naya Rivera, la polizia spiega perché il suo corpo potrebbe non essere mai più ritrovato

Gli agenti che stanno continuando le ricerche di Naya Rivera, hanno ridotto le operazioni e la polizia ha spiegato perché è così difficile che possa essere ritrovato il corpo. Le maggiori difficoltà sono nella vegetazione che circonda il lago e quella presente sui fondali.

"Gli elicotteri ricercano dall'alto, mentre i sommozzatori da sott'acqua" - ha spiegato in un'intervista lo sceriffo della Contea di Ventura - "ma ci sono diversi ostacoli che intralciano le ricerche, a cominciare dagli alberi che circondano il lago Piru, dov'è stata avvistata l'ultima volta Naya. Le radici e le ombre degli alberi peggiorano la visuale sott'acqua, il fondo del lago è irregolare ed è disseminato di rami e altra vegetazione, rendendo difficile per i subacquei condurre la ricerca. I sommozzatori sono costretti a procedere a tentoni. Potrebbe passare anche una settimana prima che il corpo venga ritrovato."

Come si vede nel video della security, Naya Rivera e suo figlio, prima della scomparsa, hanno noleggiato un'imbarcazione verso le 13.00 di mercoledì. Dal momento che non è tornata allo stand di noleggio quando è scaduto il tempo del nolo, lo staff si è mosso per cercarla e ha trovato la sua barca sull'estremità nord del lago. Suo figlio dormiva a bordo, il giubbotto di salvataggio e la borsa erano sulla barca, ma Rivera non si trovava da nessuna parte.

Dopo alcune domande fatte a a suo figlio, il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura ritiene che Naya Rivera sia annegata accidentalmente nel lago. La ricerca si è spostata giovedì mattina da un'operazione di salvataggio a un'operazione di recupero e circa 100 sommozzatori e ricercatori si sono adoperati per cercare di localizzarla.

Venerdì, tuttavia, lo sforzo è stato ridimensionato a circa 40 persone. Durante una conferenza stampa pomeridiana, il capitano dello sceriffo Eric Buschow ha affermato che la ricerca di Naya Rivera viene condotta in gran parte utilizzando dispositivi sonar a scansione laterale, che potrebbero dare più chance di ritrovamento.

Inoltre la compagnia idrica che gestisce il serbatoio, dovrebbe abbassare il livello di 65 piedi il mese prossimo, al fine di eseguire la manutenzione della diga.