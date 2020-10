Nato a Casal di Principe: stasera su Rai5 in prima visione il film con Massimiliano Gallo

Stasera su Rai5 alle 22:15, in prima visione TV, va in onda Nato a Casal di Principe, il film di Bruno Oliviero, con Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

Stasera su Rai5 alle 22:15 va in onda Nato a Casal di Principe, il film di Bruno Oliviero proposto in prima visione per il ciclo "Nuovo Cinema Italia". Tratta dal libro "Nato a Casal di Principe. Una storia in sospeso" di Amedeo Letizia e Paola Zanuttuni, la pellicola è stata presentata alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2017 nella sezione "Cinema nel giardino".

Nato a Casal di Principe: Alessio Lapice in una scena del film

Nel 1989 il ventenne Amedeo Letizia (Alessio Lapice) si trasferisce a Roma da Casal di Principe, per tentare la carriera di attore. Nel frattempo, il fratello minore Paolo viene rapito e se ne perdono le tracce. Amedeo decide di tornare nel suo paese d'origine dove ha inizio per lui una discesa agli inferi: le indagini dei carabinieri non portano a nulla e di conseguenza Amedeo, con l'aiuto del cugino 17enne Marco, decide di intraprendere una sua personale ricerca.

Amedeo Letizia, ex attore e oggi produttore cinematografico, nato e cresciuto a Casal di Principe, il paese campano reso tristemente celebre dalle guerre di camorra, sceglie di esorcizzare il suo passato raccontando la sua storia.

Nel cast, oltre ad Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Paolo Marco Caterino, Luigi Credendino, Francesco Pellegrino, Antonio Pennarella.