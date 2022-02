National Treasure, via alle riprese della serie tv di Disney+ : le prime foto dal set

Sebbene non sappiamo ancora nulla su un potenziale terzo film di National Treasure, la serie tv di Disney+ ambientata nello stesso universo ha dato il via alle riprese, e la sua protagonista, Lisette Alexis Gutiérrez, ha condiviso le prime foto dal set.

Annunciato ormai da tempo, il progetto televisivo legato a Il mistero delle pagine perdute - come è stata intitolata la saga con Nicolas Cage nel nostro paese - è finalmente partito, con i nuovi protagonisti già al lavoro sul set dello show.

La storia seguirà Jess "una sognatrice dalle origini sudamericane con una mente brillante, una naturale attitudine per risolvere gli enigmi e una grande passione per i misteri. In cerca di risposte sulla sua famiglia e il suo passato, Jess e i suoi compagni d'avventura si avventureranno in un viaggio che li vedrà scoprire verità nascoste e persino tentare di salvare un tesoro perduto".

Nel cast dello show troviamo, oltre alla già citata Gutiérrez, anche Zuri Reed , Anthony Cipriano, Jordan Rodrigues, Lyndon Smith, Jake Austin Walker e la più recente aggiunta Catherine Zeta Jones.

Al momento non sappiamo ancora per quando è previsto il debutto di National Treasure su Disney+, ma vi terremo aggiornati.