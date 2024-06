Natalie Portman tornerà alla Marvel dopo Thor: Love and Thunder?

Natalie Portman, veterana del Marvel Cinematic Universe, ha parlato di un possibile ritorno nel franchise dopo gli eventi di Thor: Love and Thunder.

Nonostante sia stato un successo al botteghino, il film di Taika Waititi è stato stroncato sia dai fan che dalla critica. Uno dei punti di maggiore discussione ha riguardato il finale, in particolare, la morte di Jane Foster, alias Mighty Thor, avvenuta nell'atto finale. La scena post-credits ha rivelato che il personaggio è poi finito nell'aldilà norreno, il Valhalla.

Nell'ultimo numero di Total Film, alla Portman è stato chiesto quante possibilità ci sono di vederla riprendere in futuro il ruolo di Jane Foster nel MCU. Nonostante la sua morte alla fine di Thor: Love and Thunder, la Portman è sempre pronta a tornare.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

"Oh, non ne ho idea", ha risposto l'attrice. "Voglio dire, nessuno me l'ha chiesto. Quindi non lo so. Ma certo, è stato super divertente".

Thor 5 avrà un tono più cupo dei film di Taika Waititi, ecco chi potrebbe dirigerlo

Ci sarebbero diversi modi per far tornare Jane Foster nel MCU. Se volessero continuare con la versione di Jane che il pubblico del MCU segue dal 2011, potrebbero sempre annullare la sua morte in Thor: Love and Thunder con una resurrezione. Tuttavia, dato che la Marvel tende a mantenere molte delle sue morti, sembra improbabile che questa versione di Jane venga riportata in vita.

Ma una delle cose più belle del MCU è la saga del Multiverso, che permette agli attori di tornare in versioni diverse dei loro rispettivi personaggi. Con l'infinita quantità di universi a disposizione, la Portman potrebbe tornare nel MCU nei panni di una nuova iterazione di Jane, esplorando una storia completamente nuova per lei. Nel frattempo, Natalie Portman è impegnata a promuovere La donna del lago, nuova serie in arrivo su Apple TV+ di cui è protagonista e di cui abbiamo appena visto il trailer.