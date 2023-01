Nastri d'Argento 2023: Sergio Leone - L’italiano che inventò l’America è il "Documentario dell’Anno"

Dopo il successo alla 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film documentario Sky Original Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America è stato premiato ai Nastri d'Argento 2023 come "Documentario dell'Anno".

Un omaggio a una delle grandi leggende del cinema mondiale, la cui straordinaria visione artistica ha trasceso i confini nazionali, ideando soluzioni narrative e stilistiche che sono diventate parte del linguaggio del cinema, Il film è una produzione Sky Studios e Sky Italia con Leone Film Group in esclusiva su Sky Documentaries il 4 febbraio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Il lungometraggio, scritto e diretto da Francesco Zippel, offre un ritratto inedito di un uomo visionario e profondamente colto, che ha vissuto e respirato cinema sin dalla sua nascita e la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi e ad influenzare il mondo cinematografico contemporaneo.

Sergio Leone e il suo cinema vengono raccontati in questo documentario attraverso le testimonianze inedite di chi lo ha conosciuto e di chi è stato da lui ispirato. Tra gli altri, sono intervenuti anche Jennifer Connelly, Robert De Niro, Clint Eastwood, Ennio Morricone, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino. Ma anche Dario Argento, Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone. Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America si avvale anche dei ricordi della famiglia come quelli dei figli Andrea, Francesca e Raffaella Leone.