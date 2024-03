Toei Animation e Masashi Kishimoto, creatore di Naruto, ricordano con affetto Akira Toriyama

La morte di Akira Toriyama ha lasciato il segno tra i fan di Dragon Ball e gli artisti che hanno lavorato con lui o lo hanno considerato una fonte di ispirazione.

Nelle ultime ore Toei Animation e Masashi Kishimoto, creatore di Naruto, hanno rilasciato due comunicati in cui lo ricordano con affetto.

Le parole dello studio

Toei Animation ha dichiarato: "Siamo profondamente addolorati in merito alla scomparsa di Toriyama-sensei e porgiamo le nostre più sentite condoglianze. All'interno della nostra azienda, molti sono i membri dello staff che hanno contribuito a capolavori come "Dr. Slump -Arale-" e al franchise di "Dragon Ball" e stimano con profondo rispetto il Maestro Toriyama. Siamo davvero grati per la sua guida e per il suo contributo alle nostre produzioni. È stato un grande onore per Toei Animation potere adattare le opere di un autore così amato e stimato in tutto il mondo. Auguriamo a Toriyama-sensei la pace eterna".

Dragon Ball: le origini del cult di Toriyama tra manga e anime

Il ricordo del creatore di Naruto

Dragon Ball: Goku in una scena

Kishimoto ha invece ricordato quanto Akira Toriyama abbia influenzato il suo lavoro: "Non so onestamente cosa scrivere di questo evento improvviso. Ma, per ora, vorrei condividere i miei pensieri e le mie emozioni che speravo un giorno Mister Toriyama mi chiedesse di raccontargli. Sono cresciuto con il suo manga, Dr. Slump nei primi anni della scuola elementare, e Dragon Ball in quelli successivi, ed è stato naturale per me avere il suo manga come parte della mia vita. Anche quando stavo avendo una brutta giornata, il Dragon Ball settimanale me la faceva dimenticare. Essendo un ragazzo di campagna con niente, quello per me era una fonte di sollievo. Mi piaceva realmente troppo Dragon Ball! Ero uno studente al college. Improvvisamente, Dragon Ball, che aveva fatto parte della mia vita per così tanti anni, è finito. Ho provato un tremendo senso di perdita e non sapevo cosa attendere". Masashi ha proseguito: "Al tempo stesso è stata per me un'opportunità per capire realmente la grandezza del maestro che ha creato Dragon Ball. Volevo creare un'opera come la sua! Volevo essere come lui! E, mentre seguivo i suoi passi nel diventare un artista di manga, ho iniziato a sentirmi sempre meno perso. Ed è stato perché amavo realizzare manga. Seguendolo ho potuto trovare qualcosa da apprezzare. Sensei è sempre stato la mia guida". Il creatore di Naruto ha ribadito: "Forse sono stato fastidioso con lui, ma gli sono grato. Per me era realmente il Dio della salvezza e il Dio dei manga".

Kishimoto ha potuto incontrare Toriyama: "La prima volta ero troppo nervoso da dire anche una sola parola. Ma dopo averlo incontrato molte volta nella giuria del Tezuka Award, sono riuscito a parlare. Non mi dimenticherò mai il leggero sorriso di imbarazzo sul suo volto quando lui e Mister Oda hanno parlato pieni di entusiasmi di come Dragon Ball fosse divertente, ed erano di nuovo dei bambini ed erano coinvolti in una gara".

Il creatore di Naruto ha quindi sottolineato: "Ho appena ricevuto la notizia della morte del Sensei. Provo un tremendo senso di perdita, più di quando è finito Dragon Ball... Non so ancora come affrontare questo buco nel mio cuore. Non riesco nemmeno a leggere Dragon Ball, che amo. Non me la sento nemmeno di scrivere in modo adeguato questo messaggio. Tutti nel mondo non vedevano l'ora di vedere il tuo lavoro".

L'artista ha concluso: "Grazie per 45 anni di opere che abbiamo apprezzato. E grazie per il tuo duro lavoro. Sono certo che i membri della sua famiglia siano profondamente addolorati per questa perdita. Per favore prendetevi cura di voi. Prego affinché Akira Toriyama possa riposare in pace".