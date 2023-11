Napoleon, Ridley Scott: 'Giuseppina amava davvero Napoleone? Ne dubito'

Nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, Ridley Scott ha messo in dubbio la bontà dell'amore di Giuseppina nei confronti di Napoleone Bonaparte, che nel suo film hanno il volto rispettivamente di Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix.

Nel biopic Napoleon, la relazione tra i due personaggi storici è descritta in modo diretto e persino adolescenziale, l'unica cosa casuale per entrambi in un vorticoso miasma di campagne militari e rivoluzioni politiche. I due si incontrano per la prima volta a una festa e sono stati immediatamente attratti l'uno dall'altra, un'attrazione che ha portato ad alcuni incontri combinati, seguiti da avances sessuali dirette.

Secondo Scott, Napoleone e Giuseppina erano invaghiti l'uno dell'altra, con il primo che frequentemente si accaniva contro la seconda come un adolescente eccitato. In un'ottica comica, Napoleone viene raffigurato come tremendamente incapace di fare sesso.

Proprio come nella realtà, Napoleone e Giuseppina si tradivano incessantemente, ammettevano un po' di indignazione al momento della scoperta, ma poi tornavano sempre l'uno all'altra. Inoltre, i due si scrivevano continuamente lettere.

Scott ha raffigurato Napoleone che insisteva per l'annullamento del matrimonio quando Giuseppina non era stata in grado di dargli un erede. Anche dopo l'annullamento, tuttavia, a Giuseppina fu data una villa in cui vivere, e dove Napoleone le fece visita di tanto in tanto, ma i due erano davvero... innamorati?

"Credo che lei abbia sempre esercitato un'influenza su di lui. All'inizio lo amava? Non credo. Quando sono arrivati al punto di 'non puoi darmi un successore, devo divorziare da te...' è stato un po' tragico. Lei pensa di essere scacciata e non lo è. Se ne va con un patrimonio, due milioni di franchi, con Napoleone che viene a trovarti quando può. Non poteva vedere altri uomini. Lo ha fatto comunque".

Sembra che i due si amassero, ma che fossero anche tolleranti nei confronti dei rispettivi desideri romantici e sessuali al di fuori della loro relazione. Dopo un po', secondo Scott, non hanno preso l'infedeltà troppo sul personale. Era una storia d'amore, ma una storia pragmatica e aperta.

Napoleon, Joaquin Phoenix ha schiaffeggiato Vanessa Kirby: "Eravamo d'accordo di scioccarci a vicenda"

Il regista ha continuato: "Per questo ho fatto entrare il giovane principe russo e gli ho fatto dire: 'Non puoi nasconderti solo perché lui non è più con te'. Il principe russo era un ragazzo giovane e affascinante che in seguito è stato chiamato il Lupo della Siberia. Si è evoluto come un uomo davvero spietato e brutale. Napoleone ne era a conoscenza, ma non posso credere che la questione fosse così personale al punto da dover conquistare la Russia perché il principe si scopava la moglie".