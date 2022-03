Napoleon: la cattedrale di Lincoln è stata completamente trasformata per il film con Joaquin Phoenix

La cattedrale di Lincoln, situata in Inghilterra presso la sede della diocesi anglicana, è stata trasformata in un set per il film biografico su Napoleone Bonaparte di Joaquin Phoenix.

Per le riprese di Napoleon con Joaquin Phoenix la troupe cinematografica ha dovuto trasformare completamente gli interni e gli esterni della Cattedrale di Lincoln affinché le riprese potessero iniziare questo pomeriggio. La star di Joker interpreta il ruolo principale nel film diretto da Ridley Scott che racconta l'ascesa al potere del celeberrimo imperatore francese.

La cattedrale di Lincoln è una cattedrale storica, situata a Lincoln in Inghilterra, sede della diocesi anglicana di Lincoln, ed è un luogo popolare per le riprese cinematografiche: ad esempio, in passato, è stata utilizzata come Abbazia di Westminster per Il Codice Da Vinci.

La gente del posto ha ipotizzato che Scott e la troupe abbiano intenzione di utilizzare la struttura gotica come sostituto della parigina Notre-Dame che ahimè, come tutti sappiamo, è stata recentemente devastata da un terribile incendio scoppiato nel 2020.

Josephine, la prima moglie dell'imperatore, in Napoleon sarà interpretata da Vanessa Kirby, la quale ha anche ricoperto il ruolo della principessa Margaret nella serie Netflix The Crown; secondo alcune indiscrezioni l'attrice e Joaquin Phoenix saranno gli ultimi a recitare all'interno della cattedrale di Lincoln.