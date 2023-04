Napoleon: Apple svela la data di uscita del film con Joaquin Phoenix diretto da Ridley Scott

Apple Original Films e Sony Pictures Entertainment hanno rivelato la data d'uscita di Napoleon, il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix.

L'appuntamento è previsto nelle sale il 22 novembre e, successivamente, il progetto sarà disponibile in streaming su Apple TV+.

Apple potrebbe puntare a ottenere premi prestigiosi non solo con Napoleon, ma anche con Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese che arriverà a ottobre nelle sale.

Il progetto storico potrebbe quindi debuttare in uno dei festival cinematografici in programma in autunno, anticipando di qualche mese o poche settimane la sua presentazione in anteprima mondiale.

Napoleon: una nuova foto del film

Il film, scritto da David Scarpa e diretto da Ridley Scott, proporrà un approccio originale e personale alle origini di Napoleone e alla sua spietata scalata verso il successo tramite il racconto della sua storia d'amore con Josephine. Il film mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.

Il progetto avrà come star Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, che ha sostituito Jodie Comer nell'atteso progetto. Nel cast ci sarà anche Tahar Rahim.

Ridley Scott, oltre a essere regista del progetto, è produttore tramite la Scott Free Productions, in collaborazione con Mark Huffam e Kevin Walsh. Napoleon è una collaborazione con Apple TV+.