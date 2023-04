Mythic Quest: F. Murray Abraham licenziato per cattiva condotta sessuale?

F. Murray Abraham sarebbe stato licenziato dalla serie comedy di Apple TV+ Mythic Quest, lo scorso anno, a causa delle accuse di cattiva condotta sessuale mosse nei suoi confronti.

Sono stati sollevati almeno due dubbi sul comportamento di Abraham durante la produzione, con l'attore 83enne che avrebbe ricevuto un avvertimento e gli sarebbe stato "detto di stare lontano" da alcune attrici dopo il primo presunto incidente, come ha riferito una fonte della produzione a Rolling Stone. Dopo che un secondo presunto incidente è stato portato all'attenzione del creatore e protagonista della serie Rob McElhenney, Abraham sarebbe stato licenziato prima della produzione della terza stagione.

Non sono stati forniti altri dettagli dal sito e i rappresentanti di Abraham, McElhenney e Apple TV+ non hanno ancora rilasciato alcun commento ufficiale.

Abraham in Mythic Quest: Raven's Banquet ha interpretato C.W. Longbottom, un autore fantasy pluripremiato che lavora come capo sceneggiatore per l'omonimo videogioco. Creata da McElhenney, Megan Ganz e Charlie Day, la serie segue i dipendenti di un'azienda di progettazione di videogiochi che scoprono che creare mondi e plasmare eroi è un'impresa molto più facile delle battaglie che si svolgono in ufficio. A proposito, avete visto il trailer del debutto alla regia di Day?

L'uscita di scena di Abraham è stata affrontata nella première della terza stagione a novembre. Nell'episodio, Longbottom, a cui è stata diagnosticata una malattia terminale, si getta da una scogliera nel Grand Canyon e fa lanciare i suoi resti nello spazio.

"È un peccato non avere Murray in questa stagione", aveva detto McElhenney a Variety l'anno scorso. "Riconosciamo che C.W. è un personaggio amato e ovviamente una parte enorme dello show. Quindi, ci siamo assicurati di avere un tributo davvero appropriato per lui".