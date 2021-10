Mythic Quest 3 e 4: Apple TV+ annuncia il rinnovo per due stagioni della serie

Apple TV+ ha annunciato il via libera alla produzione di Mythic Quest 3 e 4, due ulteriori stagioni della comedy con star Rob McElhenney, con un simpatico video per svelare il rinnovo.

Nel filmato il protagonista e creatore condivide la buona notizia con Anthony Hopkins che non ricorda di aver partecipato allo show in occasione della seconda stagione e parla poi con Jason Sudeikis di Ted Lasso.

Mythic Quest è una serie comedy che ha debuttato nel 2020 e racconta le storie di alcuni sviluppatori che lavorano a un gioco di ruolo online che dà il titolo al progetto di Apple TV+.

Matt Charniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha annunciato il rinnovo per la terza e quarta stagione dichiarando: "Proprio come i critici e gli spettatori di tutto il mondo, ci siamo innamorati della sceneggiatura tagliente ed emozionante di Rob e del suo team, e dei personaggi che compongono il mondo di Mythic Quest. Non vediamo l'ora che gli spettatori possano vedere cosa accadrà nelle prossime stagioni di questa comedy brillante".

La sinossi della seconda stagione di Mythic Quest era la seguente: "Con la quarantena finalmente terminata, la seconda stagione di Mythic Quest ritrova tutti in ufficio (beh, quasi tutti), a tentare di costruire sul successo di Raven's Banquet lanciando una nuova epica espansione, ma Ian e la neo promossa co-direttrice creativa, Poppy, sono in difficoltà con la direzione da dare al gioco. Nel frattempo, CW deve risolvere alcune questioni irrisolte del suo passato, i tester mettono alla prova una storia d'amore in ufficio, e David perde un'altra donna della sua vita quando Jo lo lascia per assistere Brad".