Fool's Paradise, Charlie Day è una star del cinema (e il suo sosia) nel trailer del film di cui è regista

A maggio l'appuntamento al cinema non è solo con i blockbuster, ma anche con Fool's Paradise, la pellicola recitata, scritta e diretta da Charlie Day, di cui vediamo quest'oggi un trailer ufficiale.

"Latte... Pronto!".

Fool's Paradise, il film scritto e diretto dalla star di C'è sempre il sole a Philadelphia e Super Mario Bros. Il Film Charlie Day, sembra basarsi su bizzarri sotterfugi ed esilaranti malintesi generati da un'incredibile somiglianza...

"Una commedia satirica che ha inizio nel momento in cui un addetto stampa senza fortuna scopre un uomo recentemente rilasciato da un ospedale psichiatrico che somiglia in maniera impressionante a un attore di metodo estremamente riluttante nel lasciare il suo camerino" si legge nella sinossi ufficiale del film "Con l'aiuto di un potente produttore, l'addetto stampa aiuterà l'uomo a diventare una grande star, e persino a sposare la sua bellissima co-star. Le loro avventure li porteranno a incrociare la strada di colleghi ubriachi, irriverenti eroi di film d'azione senza dimora, imprevedibili registi, super agenti e magnati accecati dal potere. Fama e fortuna non sono tutto quel che sembrano, e i due uomini dovranno lottare per trovare la via verso ciò che conta davvero".

Nel film, assieme a Day, reciteranno anche Ray Liotta, Ken Jeong, Kate Beckinsale, Adrien Brody, Jason Sudeikis, Edie Falco, Jason Bateman, Common, Jillian Bell, Dean Norris, Jimmi Simpson e John Malkovich.