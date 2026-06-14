My Spy stasera su Italia 1: trama, cast e durata del film con Dave Bautista

Stasera su Italia 1 My Spy con Dave Bautista: un agente CIA burbero finisce sotto ricatto di una bambina di 9 anni. Trama, cast e curiosità della commedia action del 2020.

Stasera, domenica 14 giugno, il prime-time di Italia 1 propone una serata all'insegna dell'azione e della comicità con la messa in onda di My Spy, pellicola del 2020 diretta da Peter Segal. Un film tra spionaggio, ironia e tenerezza, che racconta l'insolito legame tra un agente CIA - interpretato da Dave Bautista - e una bambina molto più sveglia di lui.

My Spy: trama del film in onda stasera su Italia 1

La storia ruota attorno a JJ, un agente della CIA tanto efficiente quanto burbero e spietato. Dopo aver mandato all'aria una delicata operazione internazionale a causa dei suoi modi troppo sbrigativi, JJ viene declassato dai suoi superiori e confinato a un incarico apparentemente semplicissimo: sorvegliare di nascosto la famiglia di Sophie, una bambina di 9 anni incredibilmente sveglia.

My Spy: Dave Bautista, Chloe Coleman in una scena

I piani dell'agente saltano quasi subito. La piccola Sophie, infatti, ci mette pochissimo a scoprire le telecamere nascoste e a capire che JJ è un agente sotto copertura. Invece di spaventarsi, la bambina decide di ricattarlo: non rivelerà a nessuno il suo segreto, a patto che lui obbedisca a ogni suo capriccio e le insegni i trucchi del mestiere per diventare una vera spia.

Cast, curiosità e successo del film

A vestire i panni del muscoloso ma impacciato agente JJ è l'ex campione di wrestling Dave Bautista, celebre per il ruolo di Drax ne I Guardiani della Galassia, che in questa pellicola mostra un'ottima alchimia con la giovanissima e talentuosa Chloe Coleman, l'interprete della furbissima Sophie. Completano il cast:

Kristen Schaal : Bobbi

: Bobbi Parisa Fitz-Henley : Kate

: Kate Greg Bryk : Marquez

: Marquez Noah Danby : Todd

: Todd Ken Jeong : David Kim

: David Kim Nicola Correia-Damude : Christina

: Christina Vieslav Krystyan: Generale Gregovich

La durata del film è di circa 102 minuti, per un intrattenimento leggero e scorrevole perfetto per la prima serata televisiva.

Una delle curiosità più interessanti riguarda proprio Dave Bautista, che ha creduto così tanto in questo progetto da firmarlo non solo come attore ma anche in veste di produttore. Inoltre, il grande successo di pubblico ottenuto dal film ha spinto la produzione a realizzarne un sequel, intitolato My Spy - La Città Eterna, girato e ambientato in gran parte in Italia, tra le storiche strade di Roma.