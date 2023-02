My Spy 2, Dave Bautista e Anna Faris nel sequel del film

My Spy, il film d'azione approdato nel 2020 su Amazon Prime Video, ritrova Dave Bautista nel suo sequel. Accanto all'attore nella pellicola intitolata My Spy: The Eternal City ci sarà anche Anna Faris.

Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg si uniscono al cast del secondo capitolo di My Spy. Accanto a loro, come riportato da The Hollywood Reporter ci saranno Billy Barratt, Taeho K, Nicola Correia-Damude, Noah Dalton Danby e Devere Rogers.

Torneranno in My Spy: The Eternal City Dave Bautista nei panni dell'agente della CIA JJ, Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong.

My Spy porta sullo schermo la storia di JJ, interpretato da Dave Bautista, che ha il compito di controllare una giovane ragazza, Sophie (Chloe Coleman), e sua madre rimasta vedova (Parisa Fitz-Henley). Le due sono in fuga dal cognato, un terrorista internazionale (Greg Bryk). Quando Sophie scopre che JJ è una spia, lo costringe ad utilizzare i suoi strumenti a proprio vantaggio.

Peter Segal torna dietro la macchina da presa nel sequel di My Spy che vede una Sophie ormai adolescente che "arruola JJ per accompagnarla durante un viaggio scolastico con il suo coro in Italia. Qui verranno coinvolti in un complotto terroristico internazionale".

"Eravamo così felici del successo di My Spy. È un privilegio assoluto riunirsi con Pete Segal, Dave Bautista, Chloe Coleman e il resto del cast e dei registi di talento, insieme ad alcune aggiunte davvero entusiasmanti", ha dichiarato Jennifer Salke, capo di Amazon e MGM Studios.

"Avere Anna, Craig e Flula nel nostro fantastico cast è come essere baciati dagli dei della commedia", ha concluso Segal.