My Spy La Città Eterna: Dave Bautista in gita a Roma nel trailer della commedia action Prime Video

Dopo il successo di My Spy, Bautista torna con il sequel che stavolta lo vedrà impegnato in trasferta a Roma

Prime Video ha diffuso il trailer di My Spy La Città Eterna, sequel della commedia action del 2020 My Spy, che vede il ritorno di Dave Bautista in compagnia di Sophie, ragazza combinaguai, interpretata da Chloe Coleman.

Il film originale vedeva Bautista nel ruolo di JJ, un agente della CIA che si ritrovava alla mercé della Sophie di Chloe Coleman dopo essere stato mandato a sorvegliare la sua famiglia. Il sequel, nuovamente diretto da Peter Segal, vedrà JJ fare da chaperon al coro scolastico di Sophie a Roma, quando i due rimangono invischiati in un complotto terroristico internazionale.

Il trailer rivela ulteriori informazioni sulle nuove location europee del film e su come i vari personaggi secondari si inseriranno questa volta nella storia. Come il primo film, anche My Spy La Città Eterna si presenta come un'avventura adatta a tutta la famiglia.

Cambio location, stessa chimica

My Spy non aveva ottenuto all'epoca recensioni molto positive da parte della critica, ma il fatto che sia in arrivo un sequel fa pensare che si sia rivelato un grande successo di pubblico per Prime Video. My Spy La Città Eterna sembra mantenere alcuni elementi dell'originale, pur portando la storia in una nuova ed entusiasmante direzione. Il tono, ad esempio, sembra rimasto invariato, con quella sua miscela di azione e commedia.

Chris Pratt: quella volta che sfidò Dave Bautista a wrestling (sotto effetto di sonniferi)

Uno dei maggiori cambiamenti previsti, oltre al cambio della location, è l'età più matura di Sophie. Il fatto che Sophie non sia più una bambina permette al film di esplorare altri aspetti della vita adolescenziale, tra cui le dinamiche scolastiche e le relazioni sentimentali. Ad esempio, il personaggio sembra avrà un interesse amoroso nel nuovo film, che potrebbe far emergere l'istinto protettivo di JJ durante il viaggio.

Anche alcuni membri del cast di My Spy torneranno nel sequel, tra cui la star di Community e Una notte da leoni Ken Jeong nel ruolo di David Kim, un alto dirigente della CIA, e Kristen Schaal nel ruolo di Bobbi, l'amica tecnologica di JJ. Il film arriverà su Prime Video il 18 luglio prossimo.