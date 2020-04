My Spy: Amazon distribuirà in streaming il film con Dave Bautista

La commedia My Spy, con star Dave Bautista, verrà distribuita direttamente in streaming grazie ad Amazon.

My Spy, la commedia per tutta la famiglia con Dave Bautista, verrà distribuito grazie ad Amazon Prime Video, non potendo debuttare come previsto nelle sale americane il 17 aprile.

Il progetto prodotto da STX è uno dei titoli attualmente in fase di sviluppo con la star di Guardiani della Galassia che ha stretto un accordo con la casa di produzione, collaborando anche alla creazione di una serie di genere action-comedy creata per la realtà virtuale.

Il film My Spy, la cui uscita nelle sale è stata più volte rimandata, racconta la storia di un agente della CIA (ruolo affidato a Dave Bautista) che si ritrova alle prese con una ragazzina di nove anni (parte interpretata dalla giovanissima Chloe Coleman) mentre è impegnato in una missione sotto copertura per sorvegliare la sua famiglia.

La commedia è stata diretta da Peter Segal ed è stata scritta da Jon ed Erich Hoeber. Nel cast ci sono anche Kristen Schaal e Ken Jeong. Per ora non è stata annunciata la data prevista per la distribuzione su Amazon Prime Video.

Tra i prossimi progetti di Bautista, ovviamente, ci sarà anche il terzo capitolo di Guardiani della Galassia in cui riprenderà il ruolo di Drax, uno dei personaggi che hanno conquistato i fan della Marvel di tutte le età. Recentemente il regista James Gunn ha rivelato di aver dovuto lottare più del previsto per convincere i produttori che fosse adatto al ruolo.