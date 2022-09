My Policeman, David Dawson: "Ecco com'è stato girare scene di sesso con Harry Styles"

David Dawson ha parlato dei momenti di intimità condivisi sul set di My Policeman con la star Harry Styles.

Quando l'interprete di My Policeman, David Dawson, ha saputo che avrebbe dovuto girare scene di sesso con Harry Styles, ha trovato una squadra intervenuta per supportarlo.

My Policeman: Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson in una scena

"Il regista Michael Grandage è stato meraviglioso sotto questo aspetto", ha detto Dawson a EW durante il Toronto International Film Festival. "Ha creato uno spazio pieno di nient'altro che supporto, e ha portato un meraviglioso coordinatore dell'intimità, e noi quattro abbiamo esplorato ciò che volevamo fossero quelle scene, insieme".

Il veterano del teatro britannico, che interpreta Patrick, un giovane gay che si innamora del poliziotto Tom (Harry Styles) nella repressa Gran Bretagna degli anni '50, ha dovuto fare i conti con la fama del collega. Alla fine i due attori hanno raggiunto un'intesa e una relazione di fiducia reciproca.

"Io e Harry ci siamo promessi che ci saremmo sempre presi cura l'uno dell'altro durante tutto questo", ha detto Dawson. "Non posso sottolineare abbastanza l'importanza del coordinatore dell'intimità".

Venezia 2022: Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine? (VIDEO)

Harry Styles ha espresso sentimenti simili in una recente intervista a Rolling Stone, sottolineando che era fondamentale per l'intero team portare delicatezza nelle scene di sesso: "Gran parte del sesso gay nei film è costituito da due ragazzi che fanno l'amore, e in qualche modo rimuove la tenerezza da esso. Abbiamo cercato di creare momenti che fossero teneri, amorevoli e sensibili."

My Policeman approderà in streaming il 4 novembre su Prime Video.