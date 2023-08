My Home My Destiny anticipazioni trama 31 agosto: Zeynep resta con Mehdi, Emine scappa con Faruk

My Home My Destiny torna domani, giovedì 31 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la quarta puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir. A patire dalla prima settimana di settembre My Home My Destiny sembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 30 agosto

Emine è costretta ad allontanare Faruk per evitare che sua madre scopra la loro relazione. Zeynep, lontana da Mehdi, prende una decisione che spiazzerà il Karaca ma anche per Zeliha si avvicina il tempo delle scelte.

Anticipazioni del 31 agosto: Zeynep non abbandona Mehdi

Tutta la famiglia è riunita a casa di Mehdi per discutere la questione del bambino di Benal e l'intenzione di Zeliha di acquistare una casa per in cui far vivere Banel e il suo nipotino. Nermin arriva con l'intenzione di portare via Zeynep e convincerla a non vivere nello scandalo, ma la figlia la allontana, dicendo che vuole decidere da sè. Zeynep e Mehdi parlano fra loro, lei è disposta ad accettare la situazione del figlio illegittimo e non abbandonarlo.

Nel prossimo episodio della soap turca Nermin cerca la riconciliazione?

Le famiglie di Zeynep e Mehdi sono riunite a pranzo, Nermin invita tutta la famiglia a trascorrere qualche giorno in uno degli alberghi di proprietà di Faruk, come segno di benevolenza nei confronti di Mehdi e la sua famiglia. Solo Sakine sembra contrariata.

Emine scappa di casa nell'episodio di giovedì

Emine, scoperta dalla madre che l'ha messa alle strette, scappa di casa lasciando solo un biglietto a Sultan e si presenta a casa di Faruk che la accoglie a braccia aperte. Sultan, a casa da sola, piange perché Emine l'ha abbandonata e, strappando una foto della figlia, giura di dimenticarla.

Le famiglie di Mehdi e Zeynep sono in partenza, mentre caricano il pulmino si presenta anche Sultan, inventando una scusa per giustificare l'assenza di Emine.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.