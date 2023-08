My Home My Destiny anticipazioni trama 30 agosto: le decisioni shock di Zeynep e Zeliha

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 30 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 30 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la terza puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir. A patire dalla prima settimana di settembre My Home My Destiny sembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 29 agosto

L'armonia non regna a casa Karaca, dove Mehdi, dopo la scoperta del bambino, è furibondo con madre e sorelle. Cemile, offesa dal suo atteggiamento, decide di andare via di casa e chiede ospitalità a Sultan. Anche Zeynep decide di prendersi qualche giorno di pausa, ma non prima di aver comunicato al marito le ragioni del suo addio con una lettera.

Anticipazioni del 30 agosto: Emine allontana Faruk

Emine si sta preparando, ma Sultan, non sapendo con chi uscirà, inizia a farle domande sul suo nuovo fidanzato, alle quali Emine risponde in maniera piuttosto vaga. Sultan non si arrenderà, al punto da decidere di pedinarla. La ragazza è dunque costretta, pur di malavoglia, ad allontanare Faruk, che soffre per questa decisione.

La decisione improvvisa di Zeynep nell'episodio di mercoledì

Mehdi e Zeynep sono ancora distanti. Ognuno prova a vivere la propria vita, finchè Zeynep non capisce di essere così innamorata di suo marito da prendere una decisione che spiazzerà tutti.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeliha prende in mano la questione Benal

Anche Zeliha prenderà un'importante decisione, ben poco gradita a Mehdi e Zeynep. La donna, dopo il recente incidente che poteva costare la vita a suo figlio, ha compreso di non voler rinunciare a quel nipote arrivato in maniera così inattesa. In questo episodio di rotture e riavvicinamenti, sono in pochi a gioire e in molti a soffrire.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.