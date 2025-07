My Hero Academia 8: la stagione finale dell’anime arriva in autunno, svelata la data ufficiale del debutto

Dopo mesi di attesa, è arrivata la conferma ufficiale: l'ottava stagione di My Hero Academia debutterà il 4 ottobre 2025 in Giappone, segnando l'inizio della fase conclusiva della lunga avventura di Izuku Midoriya.

A rivelarlo è stato un annuncio condiviso attraverso i canali ufficiali dell'anime, che include anche una nuova immagine promozionale con Deku pronto allo scontro finale contro Shigaraki, descritto come "il villain più pericoloso" della serie.

Gli episodi saranno trasmessi ogni sabato alle 17:30 JST sulle reti Yomiuri TV e Nippon TV. Come già avvenuto nelle stagioni precedenti, Crunchyroll proporrà la versione sottotitolata in simulcast lo stesso giorno dell'uscita giapponese. La data di uscita del doppiaggio inglese non è stata ancora annunciata, ma si presume possa seguire a breve distanza.

Un finale ad alto impatto emotivo

La stagione 8 adatterà la parte conclusiva dell'arco narrativo della Guerra Finale, già iniziato con la settima stagione. Secondo quanto trapelato dalla produzione, questa nuova serie sarà particolarmente intensa sul piano emotivo e drammaturgico. Il creatore del manga, Kohei Horikoshi, ha lavorato a stretto contatto con lo staff dello studio Bones per offrire una chiusura memorabile alla storia. Horikoshi avrebbe anche suggerito scene inedite e sviluppi emozionali extra che arricchiranno il materiale originale.

Alla regia troviamo Naomi Nakayama, mentre Kenji Nagasaki ritorna nel ruolo di supervisore generale della serie. Lo studio Bones, fedele al progetto fin dal primo episodio, continua a curare la trasposizione animata del manga, che si è concluso ufficialmente nei mesi scorsi in Giappone.

Il destino di Deku e l'eredità dell'anime

Dopo aver ottenuto il potere di One For All e aver superato ostacoli sempre più difficili, Izuku "Deku" Midoriya è ora chiamato ad affrontare lo scontro decisivo che metterà fine alla sua lunga evoluzione come eroe. Nato in un mondo in cui l'80% della popolazione possiede poteri speciali, ma privo di qualunque "quirk", Deku è riuscito a diventare un simbolo di speranza e determinazione. La stagione finale racconterà la sua battaglia più importante, quella contro Tomura Shigaraki, e chiuderà il cerchio narrativo iniziato nel 2016.

Un'impressionante immagine di My Hero Academia 7

Ma My Hero Academia non si ferma qui. Il franchise proseguirà con nuovi progetti già annunciati, tra cui una seconda stagione di My Hero Academia: Vigilantes, serie prequel ambientata nello stesso universo narrativo, prevista per il 2026 sempre su Crunchyroll.