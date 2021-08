Murder Mystery 2: Jeremy Garelick regista del sequel

Murder Mystery 2 ha trovato il suo regista: sarà Jeremy Garelick a occuparsi del sequel che dovrebbe riportare sul set i due protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler.

La sceneggiatura del secondo capitolo della storia prodotta per Netflix è stata scritta da James Vanderbilt e il filmmaker si occuperà di alcune revisioni.

Le riprese di Murder Mystery 2 si svolgeranno a Parigi e in alcune località caraibiche.

Nel primo film Adam Sandler aveva il ruolo di un poliziotto e Jennifer Aniston quello di sua moglie. La coppia, dopo un incontro casuale in aereo con un uomo misterioso (Luke Evans) durante la partenza per un'agognata vacanza, si ritrovava nel mezzo di un'intima riunione familiare sullo yacht del multimiliardario Malcom Quince (Terence Stamp). Inevitabilmente i due diventeranno i principali sospettati quando Quince verrà assassinato improvvisamente.

Jeremy Garelick ha già collaborato con Jennifer Aniston in occasione di Ti odio, ti lascio, ti..., commedia di cui ha firmato lo script, e ha diretto la commedia The Wedding Ringer.

Murder Mystery, al suo debutto in streaming, aveva segnato un nuovo record di visioni per Netflix con 31 milioni di utenti che hanno visto il film nelle prime 72 ore dall'uscita.