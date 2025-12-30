Multiplayer e Movieplayer si incontrano a Bikini Bottom: live speciale per il ritorno di Spongebob al cinema

SpongeBob torna al cinema e diventa il pretesto perfetto per una live che mescola joystick, ricordi animati e riflessioni sul linguaggio dell'intrattenimento contemporaneo.

In occasione dell'uscita al cinema di SpongeBob - Un'avventura da pirati, Multiplayer e Movieplayer si riuniscono "in fondo al mar" per una live speciale: Andrea Bedeschi e Kobe(Lorenzo Fazio) giocano a SpongeBob SquarePants: Titani della Marea e raccontano l'universo della spugna più famosa del mondo pop.

Una live tra spugne e nostalgia

SpongeBob - Un'avventura da pirati: una scena

La live nasce come un incrocio naturale tra due mondi che da tempo dialogano sottotraccia: quello del videogioco e quello del cinema. In occasione dell'arrivo nelle sale di SpongeBob - Un'avventura da pirati, Multiplayer e Movieplayer, oggi alle 16:00 su Twitch, danno vita a un appuntamento condiviso in cui il gameplay diventa cornice e il racconto il vero protagonista.

Al centro della diretta c'è SpongeBob SquarePants: Titani della Marea, titolo uscito lo scorso novembre e disponibile su PC e su tutte le principali console, scelto non tanto per la performance competitiva quanto per la sua capacità di evocare immediatamente l'immaginario della serie.

A giocare - e soprattutto a parlare - sono Andrea Bedeschi e Kobe, che trasformano la sessione live in una sorta di viaggio guidato dentro Bikini Bottom. Il ritmo della diretta è dettato dalle riflessioni: SpongeBob come fenomeno transmediale, come personaggio capace di adattarsi ai linguaggi senza perdere identità, come simbolo di un'animazione che ha saputo essere assurda, infantile e sorprendentemente adulta allo stesso tempo. Il videogioco diventa così una mappa interattiva della memoria collettiva, un modo per rientrare in contatto con un universo che molti conoscono da decenni.

Dal cartone al grande schermo: perché SpongeBob parla ancora a tutti

Durante la live, Andrea Bedeschi porta il discorso oltre lo schermo di gioco, concentrandosi sulla serie animata e sulla sua evoluzione nel tempo. SpongeBob non viene raccontato come semplice prodotto per bambini, ma come un oggetto culturale capace di riflettere - con toni surreali e umorismo slapstick - ansie, dinamiche sociali e modelli narrativi riconoscibili anche da un pubblico adulto. È proprio questa stratificazione a rendere credibile e atteso ogni nuovo film: non un'operazione nostalgica fine a se stessa, ma un tassello ulteriore di un ecosistema narrativo vivo.

La locandina di SpongeBob - Un'avventura da pirati

Il legame con l'uscita cinematografica di SpongeBob - Un'avventura da pirati diventa quindi centrale. La live non anticipa il film, ma lo usa come detonatore di una conversazione più ampia: come cambia SpongeBob quando passa dalla serialità televisiva al racconto cinematografico? Cosa resta invariato e cosa si trasforma? In questo dialogo continuo tra cinema e videogiochi, Multiplayer e Movieplayer trovano un terreno comune, dimostrando come oggi l'intrattenimento funzioni sempre più per contaminazioni.

Non solo una partita giocata in tempo reale, ma un momento di riflessione leggera e accessibile, capace di parlare a fan storici, spettatori curiosi e giocatori occasionali. SpongeBob, ancora una volta, fa da collante. E dimostra che, anche dopo tanti anni, sa ancora nuotare con disinvoltura tra schermi diversi, senza perdere il sorriso.