SpongeBob - Un'avventura da pirati, la coloratissima spugna di mare al cinema da oggi con Mark Hamill

SpongeBob e i suoi amici tornano al cinema a Capodanno con un'avventura piratesca: la spugna di mare sarà sulle tracce di una leggendaria nave fantasma

I film d'animazione sono i migliori amici di grandi e piccini, soprattutto a Natale. Per festeggiare al meglio l'inizio del nuovo anno oggi, 1° gennaio 2026, arriva al cinema distribuito da Eagle Pictures SpongeBob - Un'avventura da pirati, nuovo capitolo nelle peripezie della popolare spugna di mare e dei suoi coloratissimi amici.

Stavolta vedremo SpongeBob (doppiato, in originale, da Tom Kenny) addentrarsi nelle profondità dell'oceano per combattere un leggendario nemico, l'Olandese Volante, pirata fantasma spettrale che naviga su una nave fantasma, spaventando gli abitanti di Bikini Bottom.

SpongeBob insieme all'Olandese Volante

La trama di SpongeBob - Un'avventura da pirati

Considerato tra i migliori film di Natale 2025 al cinema, SpongeBob - Un'avventura da pirati è stato anticipato da alcuni trailer che confermano l'alto tasso di humor e di gag che ci attendono.

Il nuovo film vedrà la partecipazione della squadra di SpongeBob al completo, formata da Patrick Stella (Bill Fagerbakke), Sandy Cheeks (Carolyn Lawrence) e Squiddi (Rodger Bumpass), oltre a Mr. Krabs (Clancy Brown) e Plankton (Mr. Lawrence).

La storia prende il via quando l'ormai celebre spugna di mare decide di ottenere un brevetto da pirata. Ma la situazione precipita quando viene rapito dall'Olandese Volante, che ha la voce del mitico Mark Hamill.

Come da tradizione del franchise, il film mescola tecniche 2D e 3D in un approccio vario e moderno, che però non tradisce lo spirito del cartoon originale.

Mark Hamill fa il cattivo: "Ogni bambino in America mi odierà"

Mark Hamill presta la voce all'Olandese Volante nel film SpongeBob - Un'avventura da pirati

Interrogato sulla sua presenza nel cast vocale, nei panni dell'Olandese Volante, Mark Hamill ha dichiarato scherzosamente a Collider: "Se faccio il mio lavoro correttamente, ogni bambino in America mi odierà a morte."

Poi ha aggiunto: "Sono un grande fan di Brian Doyle-Murray (la voce originale dell'Olandese Volante nella serie di SpongeBob, ndr). È semplicemente uno dei miei attori caratteristi preferiti. Quest'uomo sarebbe stato un grande attore nell'età d'oro di Hollywood. Ha quella voce iconica. Ho pensato, 'Beh, non dovrei provare a imitarlo. Proviamo a far finta che sia la prima volta'".

Il leggendario interprete di Luke Skywalker ha poi concluso: "È stata una gioia, perché sono un grande fan della serie e adoro il contrasto tra la serietà e l'impegno del mio personaggio a confronto con la spensieratezza degli altri personaggi".