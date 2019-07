Mulan: il trailer nella classifica dei 10 più visti di sempre nelle prime 24 ore!

Un ottimo debutto per il trailer di Mulan, l'imminente live-action Disney, al settimo posto della classifica dei trailer più visti di sempre nelle prime 24 ore, debuttando con oltre 175 milioni di video views.

Il contenuto è stato lanciato durante l'intervallo della finale della Coppa del Mondo Femminile FIFA, avendo un forte impatto sul pubblico, diventando uno dei trailer più visti della storia nelle prime 24 ore.

Il trailer di Mulan si piazza settimo nella classifica di quelli più visti di sempre, dopo Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Il Re Leone , IT e The Fate of the Furious.

Inoltre, è il secondo record per un film live-action dei Walt Disney Studios, solo dietro a Il Re Leone, che ha avuto 224 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno di lancio.

Mulan è il tanto atteso remake live-action della storia raccontata al cinema nel 1998, con protagonista una giovane donna che rischia tutto per amore della sua famiglia e del suo paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Figlia maggiore di un guerriero molto apprezzato, Hua Mulan è vivace, determinata e svelta. Quando l'Imperatore emette un decreto secondo il quale un uomo per famiglia deve prestare servizio nell'esercito imperiale, la ragazza interviene per prendere il posto di suo padre, malato, nei panni di Hua Jun, diventando così uno dei più grandi guerrieri cinesi di sempre.

Mulan è diretto dalla regista Niki Caro (La signora dello Zoo di Varsavia) e avrà per protagonista l'attrice Yifei Liu. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 27 marzo 2020, mentre al momento quella italiana non è stata ancora ufficializzata.