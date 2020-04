Mulan, Jungle Cruise e Free Guy: Disney annuncia le nuove date di uscita

Disney ha annunciato le nuove date di uscita per tre dei suoi film: Mulan, Jungle Cruise e Free Guy - Eroe per Gioco: rispettivamente 24 luglio 2020, 20 luglio 2021 e 11 dicembre 2020. Lo studio ha invece deciso, almeno per il momento, di non modificare i progetti legati alla distribuzione di Soul (19 giugno), West Side Story (18 dicembre) e The Last Duel (25 dicembre).

Mulan è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Hua Mulan.

La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna interpretata da Liu Yifei che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Jungle Cruise, diretto da Jaume Collet-Serra, racconta la storia di un capitano (Dwayne Johnson) che guida due fratelli (Emily Blunt e Jack Whitehall) in una missione con lo scopo di trovare un albero che dovrebbe avere il potere di guarire le persone. La loro avventura sarà ostacolata da animali selvaggi e da una spedizione avversaria.

Diretto da Shawn Levy, e ideato da Matt Lieberman nel 2016, Free Guy è stato descritto come una versione più leggera di The Truman Show. Al centro della trama ci sarà il personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere un personaggio secondario in un videogioco. Il gioco è ambientato in un mondo piuttosto brutale e permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.