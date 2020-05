Mulan: un arrivo anticipato in streaming senza uscita nelle sale aiuterebbe la Disney

Mulan dovrebbe debuttare nei cinema americani il 24 luglio, tuttavia il suo debutto anticipato sulla piattaforma di streaming Disney+ potrebbe essere maggiormente utile dal punto di vista economico dello studio.

L'ipotesi è stata condivisa su Deadline, dove si spiega perché cambiare piani per quanto riguarda la distribuzione potrebbe rivelarsi una strategia vincente.

L'analista di Wall Street Michael Nathanson ha infatti scritto: "Se tagliassero Mulan dalle uscite nelle sale potrebbe aiutare. In un modo perverso potrebbe essere una scelta migliore per lo stock Disney a lungo termine rispetto a far uscire il film nelle sale".

A luglio, infatti, non tutti i cinema americani potrebbero aver già riaperto i battenti e i posti a disposizione degli spettatori saranno sicuramente ridotti, oltre a dover fare i conti con i dubbi dei potenziali spettatori riguardanti la sicurezza.

I vertici della Disney, inoltre, potrebbero fare i conti con uno staff ridotto nei settori della distribuzione e del marketing, ostacolando in parte la possibilità di ottenere gli incassi sperati.

La distribuzione in streaming, al contrario, potrebbe permettere un inserimento di Mulan nel catalogo di Disney+ in autunno, dando quindi un sostegno importante alla piattaforma di streaming.

Per ora, tuttavia, Disney sembra voler mantenere la distribuzione nelle sale a luglio, come recentemente confermato dall'amministratore delegato Bob Chapek.

Mulan: una scena del film con Yifei Liu

Mulan è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Hua Mulan.

La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Nel cast, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan, anche Gong Li, celebre per il suo ruolo in Memorie di una geisha, la star di YouTube Jimmy Wong e l'attore Doua Moua, a cui sono stati affidati i ruoli di Ling e Chien Po, i due soldati che stringono amicizia con Mulan durante l'addestramento, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark - Il primo squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek - Deep Space Nine), Cheng Pei-pei (La tigre e il dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).