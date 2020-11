Mulan: la distribuzione su Disney+ ha ottenuto dei buoni risultati

Mulan sembra aver ottenuto dei buoni risultati grazie alla distribuzione su Disney+, tuttavia Bob Chapek non ha voluto condividere le cifre esatte relative agli aspetti economici legati alla scelta di non distribuire il film nelle sale, ma direttamente in streaming.

Bisognerà quindi attendere il 10 dicembre, quando ci sarà un incontro con gli investitori, per conoscere ulteriori dettagli della strategia scelta per il progetto.

L'amministratore delegato Bob Chapek ha infatti dichairato parlando della situazione: "Siamo soddisfatti dai risultati di Mulan come titolo proposto con un accesso premiere".

Il lungometraggio è stato offerto al costo di 21.99€ ai membri del servizio di streaming Disney+, mentre in alcuni mercati dove la piattaforma non è ancora attiva è stato distribuito nelle sale. Il film ha incassato in Asia, ad esempio, 66.8 milioni di dollari.

Chapek ha poi aggiunto: "Sfortunatamente il titolo è stato accolto da controversie negli Stati Uniti e a livello internazionale. Ma abbiamo visto dei risultati positivi per sapere che abbiamo avuto qualcosa di significativo nella strategia applicata".

Mulan sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Disney+ a partire dal 4 dicembre.

L'amministratore delegato, inoltre, ha spiegato che si è scelto di offrire senza alcun pagamento aggiuntivo Soul per un altro motivo: "L'idea è che si trattasse di un gesto davvero bello farlo uscire durante il periodo delle feste e offrirlo sul servizio".

Secondo quanto riporta la classifica Nielsen dei titoli più visti in streaming, nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre sono stati visti 525 milioni di minuti del lungometraggio.