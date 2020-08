Mulan su Disney+: il prezzo del noleggio vale per tutta la durata dell'iscrizione

La Disney ha voluto rassicurare i fans chiarendo che il prezzo di 29,99 dollari per il noleggio di Mulan su Disney+, sarà una spesa una tantum valida per tutta la durata dell'iscrizione al servizio di streaming.

Dato il prezzo che aveva lasciato perplessi gli abbonati, il rappresentante dell'azienda è stato chiamato a specificare che chi acquisterà il titolo avrà accesso continuo al film finchè resterà abbonato a Disney +.

L'uscita nei cinema del film che vede protagonista Yifei Liu, era prevista per lo scorso 27 marzo ma è stata rinviata più volte a causa della pandemia in corso.

Grazie alla smania dei fans, alla fine la Disney ha deciso di optare per un debutto alternativo che consentirà ai suoi abbonati di guardare il film comodamente da casa, in sicurezza.

Mulan: la prima foto della protagonista

Questo genere di uscita direttamente Video On Demand, è un'assoluta novità, ma considerato il panorama dell'industria dell'intrattenimento mondiale ha molto senso. La Disney ha infatti dichiarato di aver registrato una perdita di 3 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno a causa della pandemia.

Rilasciare Mulan VOD tramite Disney + aiuterà a compensare le perdite derivanti dalla mancanza di film nella sale cinematografiche, anche se il CEO Bob Chapek ha anticipato che ci saranno alcune eccezioni per quei mercati selezionati che consentono la proiezione in spazi aperti e per i paesi in cui Disney+ non è ancora attivo.

"Nonostante le sfide della pandemia, abbiamo continuato a sfruttare l'incredibile successo di Disney+ mentre continuiamo a sviluppare le nostre attività globali dirette al consumatore. La portata mondiale di tutto il nostro portafoglio di servizi diretti al consumatore supera ora i sorprendenti 100 milioni di abbonamenti pagati - una pietra miliare significativa e una conferma della nostra strategia, che consideriamo chiave per la crescita futura della nostra azienda."

Chapek ha aggiunto che l'interessante approccio adottato per Mulan non è, per ora, destinato a diventare la consuetudine "Vediamo Mulan come una cosa una tantum, non lo guardiamo come un nuovo modello di business. Detto questo, riteniamo molto interessante essere in grado di produrre una nuova offerta per i consumatori a quel prezzo di $ 29,99 e imparare da questa, vedere cosa succede non solo in termini di aumento del numero di abbonati alla piattaforma, ma anche il numero di transazioni che otteniamo su quest'offerta."

Resta invece confermata l'uscita nei cinema di Black Widow e The New Mutants per la fine di agosto. Sarete in prima fila sul divano quando uscirà Mulan il prossimo 4 settembre?