Mulan: a causa del Coronavirus l'uscita del film in Cina è rimandata

In Cina l'uscita del film Mulan prevista per marzo è stata rimandata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus; 'non possiamo fare nessuna previsione', commenta la Disney.

In Cina anche il film della Disney Mulan non uscirà nei tempi previsti. Il release è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus. I livelli di allerta e le misure precauzionali adottate su scala globale stanno fortemente impattando ogni settore, compreso quello dell'intrattenimento.

La preoccupazione per la diffusione del virus ha spinto il governo cinese a ordinare la chiusura di numerosi luoghi di ritrovo in diverse regioni; Disneyland di Hong Kong per il momento ha chiuso i battenti, così come molti cinema e teatri.

L'ex CEO della Disney Bob Iger aveva già discusso della situazione con la CNBC a inizio mese: "Attualmente i nostri parchi giochi di Shangai e Hong Kong sono stati chiusi. Non sappiamo per quanto tempo ancora. Non avendo certezze in merito, è difficile parlare... tutta questa situazione è fonte di grande preoccupazione per noi. Abbiamo migliaia di persone che lavorano per noi in quell'area del mondo. Siamo preoccupati per loro, per la popolazione cinese e per il mondo intero, ovviamente. Tutte le aziende cinematografiche che avrebbero dovuto distribuire i film in uscita in Cina sono fortemente impattate, ed è davvero difficile al momento poter dire qualcosa con certezza. L'uscita di Mulan prevista per marzo sarebbe stato un evento di grande interesse qui in Cina; ad oggi non possiamo dire quale sarà la possibile data. Ovviamente la nostra maggiore preoccupazione resta legata alla diffusione del virus e sugli inevitabili impatti a breve e lungo termine".

Altro fattore non marginale riguarda l'enorme investimento da parte della Disney sul film Mulan, visti gli eccezionali costi di produzione stimati intorno ai 290 milioni di dollari. Per avere un termine di confronto, basti pensare che Avengers: Infinity War è costato allo studio approssimativamente 300 milioni. Probabilmente saranno comunque molti i millennial nostalgici che si riverseranno nelle sale per poter assistere alla versione live action di una pietra miliare della loro infanzia quale è stata Mulan, ma al momento la situazione è ancora troppo incerta per poter fare previsioni a riguardo.