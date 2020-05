Mulan e Black Widow: Disney non prevede ulteriori modifiche alle date o l'uscita in streaming

Mulan e Black Widow saranno distribuiti nelle sale senza ulteriori modifiche alle date di uscita e a confermare i progetti della Disney è stato l'amministratore delegato Bob Chapek che ha spiegato i motivi per cui non si sta valutando un possibile debutto in streaming.

L'esperto ha affrontanto la situazione in un intervento rilasciato a CNBC in cui si parlava dei prossimi progetti dello studio, ribadendo però che ogni situazione verrà valutata singolarmente e seguendo l'evolversi della situazione.

Chapek ha spiegato: "Crediamo nell'esperienza nelle sale, in particolare per quanto riguarda il lancio di grandi blockbuster legati ai franchise. Sostiene l'intera società della Disney, dai prodotti in vendita ai parchi tematici fino alla piattaforma Disney+ e crediamo realmente che si tratti del modo più intelligente per lanciare i nostri film più importanti".

Il CEO della società ha però ammesso che Disney+, che potrebbe raggiungere quota 200 milioni di abbonati entro il 2025, rappresenta un'ottima alternativa: "Con il lusso rappresentato dall'avere Disney+ e l'incredibile successo che ha ottenuto con oltre 54 milioni di utenti in tutto il mondo, crediamo che sia per alcuni film un modo importante e utile per presentarli. E si prenderà la decisione titolo per titolo. Non esistono delle regole specifiche e credo che la situazione legata al COVID ci abbia insegnato che bisogna rimanere flessibili e agili, ma crediamo molto nella distribuzione cinematografica".

Black Widow è stato così spostato al 6 novembre, mentre Mulan debutterà nelle sale il 24 luglio e l'uscita di Soul è stata posticipata al 20 novembre.

Chapek ha sottolineato che la scelta di distribuire Mulan in estate è legata alla convinzione che le persone desidereranno tornare nei cinema e assistere a film molto attesi, nonostante le sale potrebbero avere a disposizione meno posti a causa della necessità di mantenere la distanza sociale: "Diventerebbe realmente un problema solo nelle serate di venerdì, sabato e forse un po' meno di domenica. Credo comunque che si possa gestire la situazione e che non ci dovrebbero essere troppi ostacoli tranne nelle giornate di maggiore afflusso nelle sale. Alla Disney siamo un gruppo di ottimisti e penso che si tratti di una buona data per far debuttare Mulan". Chapek ha concluso: "Che si tratti di sale cinematografiche o di parchi tematichi, se si riapriranno avverrà in modo relativamente sicuro e responsabile. Penso che si debbano valutare tutti i fattori quando si prende la decisione di riaprire le porte".