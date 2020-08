Mulan, attivisti politici contro la protagonista del live action Disney: "Boicottate il film"

L'attivista di Hong Kong, Agnes Chow, è stata riconosciuta dai fan come la vera Mulan, per via delle sue imprese; al contrario, la star del live action perde popolarità.

La star di del live action di Mulan, Liu Yifei, ha attirato l'ira degli attivisti politici lo scorso anno, per aver sostenuto la polizia di Hong Kong contro le loro proteste in piazza. Al contrario, l'attivista Agnes Chow viene elevata come eroina popolare.

Which is the real #mulan?

A freedom fighter Agnes Chow or a authoritarian regime supporter #liuyifei ? pic.twitter.com/zPTId0o2Qr — emiemi (@eforemi) August 11, 2020

Quando la popolare attivista per la democrazia di Hong Kong, Agnes Chow, è stata arrestata all'inizio di questa settimana, per difendere la libertà di parola, ha rapidamente ispirato una serie di post a tema Mulan da parte dei fan su Twitter.

Lo scorso agosto, invece, la star del live action, Liu Yifei, si dice che abbia detto: "Sostengo la polizia di Hong Kong, potete picchiarmi tutti adesso" in risposta alla forza eccessiva di Hong Kong nel gestire i manifestanti. Mentre i cittadini cinesi hanno offerto sostegno a Liu Yifei, i combattenti per la democrazia hanno iniziato a chiedere un boicottaggio al film, un appello ora riacceso con l'arresto di Chow.

Questa particolare contesa tra le figure di Mulan, coincide con l'imminente uscita su Disney+ del remake del film d'animazione del 1998. Chow, che era tra le 10 persone arrestate lunedì, è stata rilasciata su cauzione e non ha ricevuto alcuna accusa formale. "Delle quattro volte in cui sono stata arrestata, questa è la più terrificante", ha scritto sui social media dopo l'arresto.

#AgnesChow is the real Mulan cos she is loyal, brave & true. She brings honor to us all #FreeAgnesChow https://t.co/D6rLxeX1mK pic.twitter.com/xujEN0ZnBe — Hola (@Holaholamicasa) August 11, 2020

I meme che raffigurano la "Mulan del popolo" condivisi su Twitter, cercano di elevare Chow come un'eroina popolare al livello dell'icona Disney, mentre denunciano Yifei per le sue opinioni politiche. La risposta di Yifei agli assalti della polizia, ha dato vita all'hashtag #BoycottMulan, sebbene il film rimanga una delle uscite più attese (e posticipate) dell'anno. Quell'hashtag sta ora riaffiorando sui social media. "Liu Yifei è un'egoista che sostiene #PoliceBrutality in #HongKong", ha scritto un utente su Twitter. "Agnes Chow ha dato tutto a #FightForFreedom e difende il suo popolo."

"Qual è la vera #Mulan?" ha scritto un altro utente. "Una combattente per la libertà, come Agnes Chow o una sostenitrice del regime autoritario?".

Mulan" è stato approvato per essere rilasciato in Cina. Il film, che è già stato posticipato quattro volte, uscirà in mercati selezionati il ​​4 settembre insieme alla sua anteprima in streaming.