Mulan: cinque errori storici presenti nel film

Mulan è uno dei film d'animazione Disney più amati degli anni '90, ma come spesso accade con le pellicole ispirate a eventi storici o leggende popolari, non tutto è fedele ai fatti. La trama racconta di una giovane donna dell'antica Cina, Mulan, che sfida le convenzioni sociali travestendosi da uomo per unirsi all'esercito e combattere contro gli invasori Unni, al posto di suo padre. Sebbene il film sia coinvolgente e ricco di significato, ci sono alcune imprecisioni storiche che meritano di essere approfondite.

La vicenda di Mulan trae ispirazione dalla ballata cinese risalente al VI secolo, ma, come spesso accade nelle trasposizioni cinematografiche, sono state introdotte delle licenze narrative per adattare la storia al grande schermo. Esaminare queste differenze storiche offre uno spunto interessante su come la Disney abbia rielaborato una leggenda tradizionale per renderla più fruibile e moderna, senza rinunciare al suo messaggio universale.

5 Imprecisioni storiche nella storia di Mulan

Un drago cinese che sputa fuoco

Mulan: una scena del film animato

Mushu, il piccolo drago che accompagna Mulan nel suo viaggio, è uno dei personaggi più amati del film. Tuttavia, la sua rappresentazione non è storicamente accurata. Nella cultura cinese, i draghi non sputano fuoco come quelli europei, ma sono simboli di potere, saggezza e connessione con l'acqua. Mushu, con il suo carattere esuberante e la sua fiamma ridotta, si distacca molto dalla figura mitologica tradizionale del drago cinese. Nonostante ciò, il suo ruolo comico rimane uno dei momenti più divertenti del film.

È ambientato nella dinastia Han

La ballata di Mulan, su cui si basa il lungometraggio, è ambientata durante la dinastia Han, ma alcune scelte artistiche spingono la storia al di fuori di quel contesto temporale. Ad esempio, il consumo di tè non si diffuse prima della dinastia Tang, mentre nel racconto animato è già presente all'inizio, durante la scena della "trasformazione" di Mulan. Inoltre, i razzi, usati nel film per sconfiggere il villain Shan Yu, non vennero impiegati in guerra fino al XII secolo, ben oltre la data storica della battaglia descritta.

Mulan: una scena del film

Il segreto di Mulan viene scoperto troppo presto

Nel film, Mulan rivela il suo segreto a Li Shang subito dopo aver subito una ferita, ma nella ballata originale la rivelazione avviene anni dopo, quando Mulan torna a casa e invita i suoi compagni di battaglia a farle visita. La sorpresa dei soldati nell'apprendere che Mulan ha combattuto tra loro per dodici anni senza essere scoperta è un elemento importante della leggenda, che il film ha scelto di modificare per motivi narrativi.

Mulan ha dovuto travestirsi

Una delle idee centrali del film è che Mulan si traveste da uomo per poter entrare nell'esercito, ma alcune prove storiche suggeriscono che già ai tempi della sua leggenda esistevano donne guerriere in Cina. Sebbene la ballata racconti di Mulan che si finge uomo per superare le barriere sociali, potrebbe non essere stato necessario farlo, visto che altre donne potrebbero aver già preso parte attivamente alla guerra. Disney in questo caso ha scelto di rimanere fedele alla ballata piuttosto che alla realtà storica.

Mulan: una scena del film

I piedi di Mulan non sono stati legati

Mulan è stata risparmiata da una delle pratiche più cruente e dolorose della tradizione cinese: la legatura dei piedi, una usanza che riduceva le dimensioni dei piedi delle donne, considerata simbolo di bellezza e status sociale. Questa tradizione, diffusa durante la dinastia Han e per secoli dopo, non viene mai mostrata nel film, anche se la ballata suggerisce che Mulan, come molte donne dell'epoca, avrebbe dovuto liberarsi da questa costrizione per potersi avventurare in battaglia.

Affrontare il tema della legatura dei piedi avrebbe potuto essere un'occasione interessante per riflettere sulle condizioni delle donne nell'antica Cina. Tuttavia, Disney ha scelto di non trattare questo aspetto della cultura tradizionale, probabilmente per il carico emotivo e la crudezza che una simile scena avrebbe comportato.

Nonostante queste imprecisioni storiche, Mulan rimane un film che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La Disney ha saputo adattare una leggenda cinese per un pubblico globale, creando un personaggio femminile forte e coraggioso che ha ispirato intere generazioni.