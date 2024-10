Mufasa: Il Re Leone, Hans Zimmer abbandona il prequel Disney, ecco chi lo sostituirà alle musiche

Dopo l'Oscar ottenuto grazie al classico d'animazione Disney, Hans Zimmer era tornato a comporre la colonna sonora della versione in live-action de Il Re Leone diretta da Jon Favreau e campione d'incassi. Inizialmente confermato anche per il prequel, il compositore ha lasciato a sorpresa il film di Barry Jenkins Mufasa: Il Re Leone.

Al momento, non è stata fornita alcuna ragione per la sua uscita dalla produzione, ormai già completata. L'uscita del film, infatti, è prevista per il 20 dicembre 2024. Zimmer è stato sostituito dal compositore Dave Metzger.

La musica di Zimmer è stata un punto fermo dell'universo del Re Leone. Come detto, ha firmato le musiche dell'originale del 1994, del remake del 2019 e ha preso parte al musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo. Il suo sostituto, Metzger, ha collaborato con Zimmer al musical di Broadway ed è noto soprattutto per le sue composizioni Disney in Wish, Frozen e Oceania (che a novembre tornerà in sala con il sequel).

Dopo aver diretto film d'autore acclamati come Moonlight e Se la strada potesse parlare, Jenkins si è imbarcato in questo prequel Disney mainstream che sembra totalmente fuori luogo visto il suo talento. I suoi estimatori hanno subito cominciato a scrivere sui vari social che per loro non è altro che una questione di soldi e che il regista si sarebbe svenduto alla Disney; inutile dire che Jenkins non ne è stato troppo felice, sottolineando anzi come si sia trattato di una delle scelte migliori della sua vita.

Mufasa, Barry Jenkins: "Una delle decisioni migliori della mia vita"

Cosa racconta Mufasa

Il prequel esplorerà le origini del padre di Simba e la sua ascesa come Re delle terre del branco, raccontando la sua storia da cucciolo orfano. A differenza del film originale, in cui è già un leader forte e rispettato, questo film approfondirà il suo passato, mostrando le difficoltà e le sfide che ha dovuto superare per guadagnarsi il suo posto come re. Inoltre, il film alternerà la storia del Re Leone con quella di altri personaggi già conosciuti, come Scar, suo fratello, fornendo una visione più completa del loro travagliato rapporto.

Mufasa: Il Re Leone utilizzerà la stessa tecnologia di realtà virtuale utilizzata nel remake live-action del 2019. Jenkins ha dichiarato che il film non sarà solo una celebrazione del personaggio di Mufasa, ma esplorerà temi universali come la famiglia, la lotta per il potere, e il sacrificio. Il regista ha anche espresso la sua emozione per il progetto, sottolineando quanto sia importante per lui lavorare su una storia che ha un significato così profondo per molte persone.