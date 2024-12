Mufasa: Il Re Leone è il vincitore del Natale italiano, Diamanti di Ozpetek supera i 5 milioni

Natale italiano al cinema all'insegna di Disney. Mufasa: Il Re Leone si conferma il vincitore delle Feste conservando la prima posizione al box office italiano e incassando altri 6,7 milioni di euro, che lo portano a un totale di 13,5 milioni in due settimane. Se la critica si è divisa, il pubblico italiano si è ricompattato di fronte all'emozionante racconto delle gesta dell'antenato di Simba, cucciolo orfano, perso e solo che si imbatte in un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale, premiando la sensibilità e il talento visivo del premio Oscar Barry Jenkins.

Grande l'interesse nei confronti di Diamanti, nuova pellicola al femminile di Ferzan Ozpetek che raccoglie un pool di celebri attrici impegnante in un omaggio al cinema e alla femminilità. Il film sale in seconda posizione grazie ai 3,3 milioni incassati che lo portano a 5,6 milioni complessivi in due settimane. Al centro della storia una sartoria per il cinema gestita da due sorelle (Jasmine Trinca e Luisa Ranieri) e di tutto ciò che vi ruota attorno, come rivela la nostra recensione di Diamanti, uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema.

Il ritorno del Cinepanettone è stato gradito?

Ozpetek supera i re della commedia Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che scendono in terza posizione con la loro ultima fatica, la commedia poliziesca Io e te dobbiamo parlare, dove interpretano due agenti di polizia pasticcioni e problematici costretti a lavorare fianco a fianco nel tentativo di risolvere un vero crimine. C'è solo un piccolo problema. L'ex moglie di Siani si è messa insieme a Pieraccioni e lui non ha ancora digerito la cosa. Altri 3 milioni portano il film a 5,8 milioni totali.

Isabella Ferrrari in Cortina Express

Come rivela la nostra analisi del box office italiano di Natale, siamo lontani dai fasti degli anni '80, ma il cinepanettone Cortina Express segna comunque un discreto debutto, aprendo in quarta posizione con 2,8 milioni di euro raccolti in 408 sale. Niente male per un film che gioca sull'effetto nostalgia riproponendo gli ingredienti della commedia di Natale anni '80, ma con l'aggiunta di un tocco di modernità. Al centro della commedia degli equivoci boccaccesca e montanara troviamo l'habitué Christian De Sica a fiano di Lillo e Isabella Ferrari.

Scende al quinto posto Oceania 2. Siamo a fine corsa, ma l'avventura polinesiana in top 5 da cinque settimane continua a incantare il pubblico nostrano, che premia le avventure dell'intraprendente Vaiana e del simpatico dio Maui con altri 1,5 milioni di incasso, che portano il film a Altri 848.000 euro portano il film a superare i 9 milioni in cinque settimane. Un successo per la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, in italiano, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e Raphael Gualazzi e della cantante Giorgia.