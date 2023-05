MTV Movie & TV Awards 2023: Drew Barrymore rinuncia alla conduzione per esprimere solidarietà agli autori

Drew Barrymore ha rinunciato alla conduzione dei premi MTV Movie & TV Awards 2023 in segno di solidarietà nei confronti degli sceneggiatori che stanno scioperando.

L'attrice ha però espresso la sua fiducia in MTV, arrivando a un accordo che prevede il suo ritorno sul palco dell'evento in occasione della prossima edizione.

La scelta dell'attrice

La cerimonia di premiazione dell'edizione 2023 non avrà quindi un conduttore, anche se l'evento MTV Movie & TV Awards andrà regolarmente in onda.

Drew Barrymore ha dichiarato: "Ho ascoltato gli autori e, per rispettarli veramente, ho rinunciato alla conduzione in solidarietà con lo sciopero. Tutto quello che celebriamo e onoriamo dei film e della televisione nasce dalla loro creazione".

L'attrice, che conduce anche un apprezzato talk show, ha aggiunto: "Fino a quando non sarà raggiunta una soluzione, scelgo di attendere, ma guarderò da casa e spero che lo farete con me. Ringrazio MTV, che è stato uno dei migliori partner con cui io abbia mai lavorato. E non vedo l'ora di essere una parte di questo evento il prossimo anno, quando potremo realmente celebrare tutto quello che MTV ha creato, ovvero uno show che permette ai fan di scegliere a chi assegnare i premi e che è veramente inclusivo".

MTV Movie & TV Awards 2023: Top Gun: Maverick, Stranger Things e The Last of Us guidano le nomination

Il piano dei produttori

Drew apparirà comunque sugli schermi grazie a dei brevi filmati che aveva girato per la serata.

Bruce Gillmer di Paramount Global e produttore esecutivo di MTV Movie & TV Awads, ha dichiarato: "Drew, senza alcun dubbio, è stata incredibile. Penso sia difficile immaginare che avremmo potuto avere un'esperienza migliore con un conduttore. Lei è più che altro una partner, realmente, è impegnata ogni giorno, semplicemente piena di passione e super coinvolta e creativa. Ha persino coinvolto alcuni membri del suo team nel progetto". Il produttore ha ammesso che non è rimasto sorpreso dalla scelta presa e che si erano già messi al lavoro in vista di una possibile serata senza conduttore: "Sta sostenendo gli autori, e la rispettiamo totalmente. Quindi non sarà con noi dal vivo in sala per lo show e andremo in onda senza conduttore. Il lato positivo di tutto questo è che abbiamo realmente formato una partnerhsip dall'atmosfera simile a una famiglia. Quindi lo consideriamo un cambio di direzione, ma anche una pausa per il nostro piano iniziale, che ci ha visti tutti d'accordo e ha accettato di essere la nostra conduttrice nel 2024".

Gillmer ha inoltre dichiarato che non sanno ancora quali ospiti salianno sul palco e stanno attendendo eventuali conferme. Durante la serata ci saranno comunque delle importanti anticipazioni cinematografiche e gli artisti si esibiranno dal vivo. I produttori della serata stanno quindi progettando come consegnare i premi tenendo conto di ogni evenienza per onorare i talent e i fan.