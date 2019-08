Ms. Marvel: Captain Marvel potrebbe apparire nella serie tv di Disney+

Ms. Marvel è una delle nuove serie tv previste per la piattaforma Disney+ e potrebbe avere un'ospite d'eccezione come Captain Marvel.

Captain Marvel farà un salto in Ms. Marvel, la nuova serie tv annunciata al D23 Expo e attesa al debutto su Disney+? Ebbene pare di sì, almeno stando al rumor diffuso dal sito We Got This Covered.

E a dirla tutta la notizia, se venisse confermata, non dovrebbe generare neppure così tanto scalpore tra i fan di Brie Larson, considerando che Kamala Khan, la ragazza di origini pakistane che assume l'identità di Ms. Marvel, è una grandissima fan di Carol Danvers. E d'altro canto, la partecipazione eventuale della Larson alla nuova serie televisiva sarebbe una buona notizia anche per quanti si augurano di rivedere al più presto la sua potentissima Captain Marvel. Come annunciato da Disney e Marvel durante il D23, la nuova serie tv sulla giovane Kamala Khan farà parte della Fase 4 del MCU, mentre Captain Marvel 2 è nei piani della Casa delle Idee ma non prima del 2022, rientrando così nella Fase 5.

Naturalmente Brie Larson potrebbe portare Carol Danvers a fare un giro fuori dal grande schermo solo per un cameo, quindi non aspettatevi ruoli da co-protagonista o personaggio ricorrente. Sul debutto vero e proprio di Ms. Marvel su Disney+ non ci sono ancora notizie, e lo stesso servizio non sarà attivo prima del 12 novembre (e solo in alcuni Paesi, ma, tra le 3 serie annunciate nella Fase 4 del MCU - oltre a Ms. Marvel ci saranno anche Moon Knight e She-Hulk - quella con protagonista Kamala Khan potrebbe essere la prima ad arrivare in streaming, probabilmente proprio grazie al suo rapporto strettissimo con l'ultima aggiunta al mondo Marvel dello schermo, Captain Marvel.

